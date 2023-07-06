وفاة شاب تحت عجلات سيارة على دائري السلام

لقي شاب حتفه دهسًا أسفل عجلات سيارة في أثناء عبور الطريق الدائري بمنطقة السلام بالقاهرة، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقوع حادث سير أعلى الطريق الدائري بالسلام

بدأت أحدات الواقعة، بتلقى قسم شرطة السلام أول إخطار من غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، يفيد بوقوع حادث سير أعلى الطريق الدائري بدائرة قسم الشرطة، وعلى الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية برفقة عربات الإسعاف إلى محل البلاغ.

وتبين من المعاينة الأولية للحادث العثور على جثمان شاب في العقد الرابع من العمر، وبالفحص أتضح أن سبب الوفاة الإصابة بكسور في مناطق متفرقة من الجسم بالإضافة إلى أنها أدت لتهشم بالجمجمة ونزيف خارجي، وتبين من خلال التحريات، أنه أثناء عبور الشاب المتوفى للطريق صدمته سيارة مسرعة.

وجرى نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بأحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة تحت تصرف النيابة العامة، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتتولي التحقيقات.

بينما وضعت الإدارة العامة للمرور، العديد من الوصايا لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين، على الطرق خاصة بالمحاور الرابطة بين المحافظات، وشملت قائمة الوصايا ما يلى:

- الصيانة الدورية للسيارات التى تمكن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.

- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.

- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.

- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.

- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.

- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.

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