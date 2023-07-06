كلية الذكاء الاصطناعي والحاسبات والمعلومات هما المستقبل (فيديو)

قال الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إن كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ كانت أولى الكليات المتخصصة في ذلك على مستوى الجامعات المصرية، لافتًا إلى أنه يتم الاهتمام بكليتي الذكاء الاصطناعي والحاسبات والمعلومات وتجهيز معامله فضلًا عن تدريب الطلاب على أعلى مستوى ممكن: "التدريبات التي تُجرى للطلاب والتجهيزات التي تتم تجعل طلاب يتوظفون قبل تخرجهم".

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وأضاف “دسوقي” خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز” اليوم الخميس، أن لدينا طالب حصل على المركز الثاني على مستوى العالم في تطبيقات الكلاودز في مسابقة شركة هواوي في الصين بالشهر الماضي" مشيرًا إلى أنه كان هناك زيارة لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية لكلية الحاسبات والمعلومات بالأمس.

نؤمن بضرورة تخريج دفعات وكوادر مؤهلة على أعلى مستوى



وتابع: “لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية انبهروا بتجيهزات الكلية، لأننا كل يوم نقوم بتجهيزات وتحديثات جديدة لكليتي الذكاء الاصطناعي والحاسبات والمعلومات إيمانا منا بضرورة تخريج دفعات وكوادر مؤهلة على أعلى مستوى في قطاع البرمجة والمعلوماتية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي على اعتبار كونهم المستقبل”.

العمل على متطلبات السوق

وشدد رئيس جامعة كفر الشيخ، على أهمية العمل على متطلبات السوق ومتطلباته السريعة مع ضرورة مواكبة مجريات العصر، موجهًا رسالة لطلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور، قائلًا: “الذكاء الاصطناعي والحاسبات والمعلومات هما المستقبل الواعد في كل الوظائف”.