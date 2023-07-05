حجزعامل خردة تسبب في نشوب حريق بإحدى الأسواق بعين شمس

أمرت نيابة عين شمس، بحجز عامل خردة لتسببه فى نشوب حريق بإحدى الأسواق بعين شمس ، 24 ساعة لحين وصول التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم.

بداية احداث الواقعة ؛ عندما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بنشوب حريق بإحدى الأسواق بدائرة القسم، حيث التهمت النيران عددًا من المحلات التجارية لبيع الدواجن والبقالة والخضروات دون إصابات.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عامل خردة مقيمًا بدائرة القسم، له معلومات جنائية، وتم استهدافه وأمكن ضبطه.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة دون قصد، وأضاف أنه حال قيامه بجمع القمامة وإشعال النيران ببعض الأسلاك لاستخلاص ما بها من نحاس لم يستطع السيطرة على النيران فقام بالانصراف خشية تعدى الأهالي عليه، مما أدى لنشوب الحريق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

في سياق اخر ؛ كما كشفت المعاينة الأولية لحريق اندلع داخل شقة سكنية فى الطابق الثاني في أحد العقارات بمدينة 6 أكتوبر، أن ماسًا كهربائيًّا وراء نشوب الحريق.

وأضافت المعاينة، أن الحريق أسفر عن تفحم بعض محتويات الشقة، وإصابة شخصين بجروح طفيفة وتم إسعافهم بمكان البلاغ.

ونجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة فى إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في أحد العقارات بمدينة 6 أكتوبر.

وكانت البداية بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.