فوز 10 مقترحات بحثية في جامعة الإسكندرية بتمويل 2 مليون جنيه

أعلن الدكتور عبدالعزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، فوز 10 مقترحات بحثية من بين 72 مقترحًا بحثياً بتمويل 2 مليون جنيه من وحدة ادارة المشروعات بالجامعة، بواقع 200 ألف جنيه لكل مقترح.

وكرم «قنصوة» الباحثين الفائزين خلال اجتماع مجلس الجامعة ، وهم الباحثين الفائزين في مبادرة جامعة الإسكندرية لدعم البحوث والتي تم الإعلان عنها من قبل وحدة إدارة المشروعات بالجامعة في شهر يوليو الماضى، وتقدم لها ٧٢ باحثاً بـ٧٢ مقترحاً بحثياً.

وأكد أن هذه المبادرة جاءت بغرض تشجيع الباحثين على زيادة إنتاجهم من البحوث العلمية التطبيقية ودعم المجتمع البحثي، لاسيما وأن البحث العلمي يشكل أحد أهم الأرکان الإستراتيجية التي تتبناها جامعة الإسكندرية وتعد ركيزة أساسية في التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة، ودعم النشر العلمي الدولي عن طريق منح وجوائز مالية للباحثين الذين يقومون بالنشر في الدوريات العالمية المصنفة دوليا والبحوث التطبيقية التي ترتبط بالصناعة بمفهومها الشامل، وإبراز النتائج البحثية المتميزة والناجحة والقابلة للتطبيق، وتحسين المستوى البحثي للدارسين واكسابهم الخبرات المختلفة، فضلاً عن دعم البحوث والإبتكار وخلق روح من التنافس العلمي بين كافة منتسبي جامعة الإسكندرية.

وضمت قائمة المكرمون، الدكتورة إيمان محمد ثابت، والدكتورة ريهام عبدالحليم أبوالوفا، والدكتورة نهلة محمد صلاح حمودة، والدكتورة بريهان الزهار، والدكتورة مى محمود صالح، والدكتورة شيماء المرسى، والدكتور محمود عامر، والدكتور سلام قريطم، والدكتور سامر عامر، والدكتورة رضوى سطور.

كما كرم المجلس، الدكتور أحمد وهبان، عميد كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بمناسبة انتهاء فترة عمادته للكلية.

تجديد مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة موى بكينيا

ووافق المجلس على الاتفاقية المقترحة لتأسيس وتشغيل معهد الملك سيجونج بين جامعة الإسكندرية والمركز الثقافي الكورى بمصر، وتجديد مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة موى بكينيا، وإتفاقية التبادل الطلابي بين جامعة الإسكندرية وجامعة شنغهاي للدراسات الدولية بالصين، والإتفاق العام للتعاون الثقافي والعلمي بين جامعة الإسكندرية وجامعة سبينزا روما بإيطاليا، وإتفاق التعاون الثقافي والعلمي بين جامعة الإسكندرية وجامعة تليماتيك الدولية«UNINETTUNO «بإيطاليا، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية (كلية الفنون الجميلة) أكاديمية دى رومانى- معهد الفنون الجميلة روما إيطاليا، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية (كلية الفنون الجميلة) وأكاديمية الفنون الجميلة بروما إيطاليا- معهد روما للفنون الجميلة، وبروتوكول التفاهم بين جامعة الإسكندرية (المعهد العالي للصحة العامة) ومديرية القوى العاملة بالإسكندرية، واتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية (المعهد العالي للصحة العامة) وشركة البتروكيماويات المصرية، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية (المعهد العالي للصحة العامة) ومديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، وبروتوكول التعاون بين جامعة الإسكندرية ( كلية التربية) ومدارس هلالية للغات، وبروتوكول التعاون بين جامعة الإسكندرية والهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وبروتوكول التعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعة برج العرب التكنولوجية.

ووافق المجلس على ترقية ٢١ عضو هيئة تدريس، ١٠ إلى وظيفة أستاذ، و١١ إلى وظيفة أستاذ مساعد، وتعيين ١٠ مدرس، ومنح ٩٢ درجة ماجستير، و١٢٠ درجة دكتوراه في التخصصات العلمية المختلفة.