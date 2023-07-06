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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

"الداخلية" تكشف حقيقة تعدي 3 أجانب على موظف بالقاهرة

حملة أمنية
حملة أمنية

 كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، متضمنًا إدعاء أحد الأشخاص بقيام 3 آخرين "من جنسية إحدى الدول الأفريقية"، بالتعدى عليه وإحداث إصابته بجروح متفرقة بالجسم، والاستيلاء منه على مبلغ مالى عقب قيامه بسحبه من إحدى ماكينات الصراف الآلى بمنطقة عين شمس بالقاهرة.

 

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بالفحص أمكن التوصل للشاكى، موظف بإحدى الشركات، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس.

 

وباستدعاء المجني عليه، وبسؤاله قرر قيام 3 أشخاص بالتعدى عليه وإحداث إصابته المشار إليها، والاستيلاء منه على ملبغ مالى على النحو المشار إليه.

 

 وكشفت التحريات عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن، وبإعادة مناقشة المذكور عدل عن أقواله واعترف بأنه نظرًا لمروره بضائقة مالية وتراكم الديون عليه لدى أصدقائه، إختمر فى ذهنه إختلاق الواقعة، وفى سبيل ذلك قام بإحداث إصابته المنوه عنها. 

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكور لإدعائه الكاذب، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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