دور الشباب في مواجهة الأزمة الاقتصادية.. ندوة توعوية بالشرقية

نظمت وزارة الشباب والرياضة ، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالشرقية ، فعاليات اللقاء التوعوي حول" دور الشباب في مواجهة الأزمة الاقتصادية" ، بمشاركة 60 شابًا وشابة من الكوادر الشبابية بمحافظة الشرقية ، بمركز الابتكار الشبابي والتعلم بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية .

الجلسة الأولى

بدأت أولى الجلسات النقاشية حول " التخطيط الإستراتيجي والتنمية الاقتصادية " وتحدث خلالها الدكتور هلال عفيفي - عميد كلية التجارة بجامعة الزقازيق ، عن كيفية التخطيط الاستراتيجي والإستثمار والتضخم ودور الدولة في التنمية والإصلاح الاقتصادي.

إيمان عبدالجابر رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني

وأكدت ايمان عبدالجابر - رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني ، اهتمام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لفعاليات اللقاء ولكافة اللقاءات التوعوية التي يشارك فيها الكيانات الشبابية بمحافظات الجمهورية ، مثمنة الدعم المستمر من القيادة السياسية للشباب الثروة الحقيقية للأوطان، وتفاعلهم مع الحالة الاقتصادية أمر بالغ الأهمية، خاصة أن النشاط الاقتصادى يفرز فرص العمل الحقيقية التى تساهم فى النمو، ما يدفع المجتمع إلى الأمام، ومن ذلك المنطلق جاء اللقاء التوعوي الأول حول دور الشباب في مواجهة الأزمة الاقتصادية " ورؤيتهم إلى صانعي القرار .

ندوة دور الشباب في مواجهة الأزمة الاقتصادية

الجلسة الثانية

وخلال الجلسة الثانية تم مناقشة أهداف التنمية المستدامة ومواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، بحضور الدكتور أحمد الصالحي - مدير وحدة الجودة بكلية التجارة جامعة الزقازيق ، حيث تحدث عن دور الدولة في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية بعد كوفيد 19 ، من خلال ترشيد الإنفاق وزيادة الصادرات، واستكمال البنية التحتية لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى من أجل دعم الاقتصاد المصري.

جانب من الندوة

واختتم اللقاء بالرد على كافة أطروحات ورؤي الشباب حول عدد من المفاهيم المرتبطة بدعم الاقتصاد الوطني، ونشر الوعي الاقتصادي بالهيئات الشبابية والمؤسسات الحكومية من خلال المشاركين في اللقاء .

جاء اللقاء بحضور إيمان عبدالجابر - وكيل الوزارة ، رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني ، الدكتور محمد غنيم - مدير عام الإدارة العامة للتعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية، الدكتور أيمن عبد المقصود - وكيل مديرية الشباب والرياضة بالشرقية

خلال الندوة

خلال الندوة

جابب من الندوة