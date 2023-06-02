غدًا.. انطلاق المؤتمر العلمي الأول لمعامل الصحة بالشرقية

تنطلق غدًا السبت، فعاليات المؤتمر الأول لمعامل وزارة الصحة والسكان بالشرقية LCPHC، بمشاركة عدد كبير من أطباء وزارة الصحة، وأعضاء هيئة التدريس بكلية الطب جامعة الزقازيق، وكوكبة من قيادات المعامل المركزية علي مستوي الجمهورية، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وإشراف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وبحضورالدكتورة نانسى الجندى رئيس الإدارة المركزية للمعامل، والدكتور خالد صفوت نقيب الأطباء بالشرقية.

قالت الدكتورة غادة شويخ مدير إدارة المعامل بالشرقية، ورئيس المؤتمر: "يناقش المؤتمر عددًا من الموضوعات المهمة، منها: التعريف بأحدث تكنولوجيا المعامل والتحاليل الطبية، والتعريف بإدارة المعامل ودورها فى صحة المواطن، وأهمية مفهوم الصحة الواحدة، والأمراض الوبائية والترصدات، وتأثير المياه والغذاء والأمراض المرتبطة بهما".

أضافت الدكتورة غادة شويخ، أن الأمن القومى الصحى أحد أهداف التنمية المستدامة وأن المعامل تقوم بتحليل جميع المواد المتعلقة بالغذاء وكذلك الدواء والماء وهى ثلاثية قومية لابد أن تضمن جميع محتوياتها بنسبة 100% مؤكدة أنه يتم تحليل عينات الماء والغذاء ومراقبتهما على مدار الساعة، مؤكدة أن المعامل المركزية لها دور فى مواجهة الأوبئة من خلال الكشف السريع.

أوضحت مدير إدارة المعامل بالشرقية، أن أهداف المعامل تتوافق شكلًا ومضمونًا مع أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية بناء الإنسان التى أطلقها الرئيس "عبدالفتاح السيسى" رئيس الجمهورية.