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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

اعترافات المتهم بإشعال النيران داخل 4 محلات فى عين شمس

حريق
حريق

تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع عامل خردة متهم بالتسبب فى اشتعال النيران داخل 4 محلات، أسفرت عن تفحم جميع محتوياتهم بمنطقة عين شمس.

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واعترف المتهم  أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، إنه أثناء  قيامه بجمع القمامة فى منطقة عين شمس، لاحظ وجود بعض الأسلاك فحال استخلاص منها النحاس، فلم يتمكن من استخلاص النحاس، فقام بإشعال النيران في السلاح لكي تسيح الطبقة المغطاة لكى يستخلص النحاس.

وأضاف المتهم، أنه أثناء قيامه بإشعال النيران فى الأسلاك ارتفعت ألسنة اللهب فحاول السيطرة عليها لكنه لم يتمكن، فخاف من رد فعل الأهالي فقرر الهروب.

وتابع المتهم: إنه فر هاربا عقب تصاعد ألسنة اللهب، وخوفا من قيام الأهالى بالتعدى عليه بالضرب، وأن النيران امتدت للمحلات الأربعة، وأكد المتهم أنه لم يكن يقصد إشعال النيران فى المحلات التجارية الأربعة.

كان حريق نشب فى سوق عين شمس وأسفر عن التهام النيران لمحتويات 4 محال، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة إلى مكان البلاغ.

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وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق،  وتبين التهام النيران محتويات 4 محال لبيع لبيع الدواجن والبقالة والخضروات، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

وتوصلت تحريات المباحث إلى وجود شبه جنائية وراء الواقعة، وأن عامل خردة وراء اشتعال النيران.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة -دون قصد-، وتحرر محضر بالواقعة وتوبت النيابة العامة التحقيق.

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