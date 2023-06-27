مأساة "تاكوما ناروس" الجسر المتأرجح.. فيديو

جسر "تاكوما ناروس" هو واحد من أكثر الأعمال الهندسية إثارة للإعجاب في العالم، كان يقع في مدينة تاكوما بولاية واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية، وجرى بناء الجسر في عام 1940، وكان يعتبر في ذلك الوقت أعلى جسر معلق في العالم، ويبلغ طوله 2800 متر.

صمم الجسر بواسطة المهندس الأمريكي ليون موزس، وقد جرى تسميته باسم المضيق الذي يعبره "تاكوما ناروس". ويتميز الجسر بأنه يرتفع عن سطح الماء بنحو 60 مترًا، مما يجعله مشهدًا مذهلاً عند النظر إليه من بعيد، قبل أن يتحول إلى جسر متأرجح بسبب أخطاء هندسية.

تاكوما ناروس أخطر الجسور في العالم

ويعد جسر "تاكوما ناروس" أيضًا من أخطر الجسور في العالم، إذ شهد عدة حوادث أدت إلى وفاة العديد من الأشخاص. وفي عام 1940، وبعد 5 أشهر من بنائه انهار الجسر أثناء عاصفة عنيفة، مما أسفر عن وفاة 4 أشخاص وإصابة العديد، فيما جرى إعادة بناء الجسر بعد ذلك بحلول عام 1950.

واستغرق بناؤه حوالي 5 سنوات وتكلفت حوالي 6.4 مليون دولار. وكانت الهدف الرئيسي من بناء الجسر هو تحسين وتوسيع الطريق السريع الواصل بين مدينتي تاكوما وسياتل في ولاية واشنطن.

وجرى تصميم الجسر من قبل المهندس الأمريكي ليون موزس، الذي ابتكر نظامًا فريدًا لتعليق الجسر وتثبيته بالأرض. ويتألف الجسر من ثلاثة أبراج رئيسية ترتفع حوالي 155 مترًا فوق سطح الماء، وذراعين رئيسيتين يبلغ طول كل منهما 853 مترًا، بالإضافة إلى ذراع صغير يبلغ طوله 184 مترًا.

وقد كان بناء جسر تاكوما ناروس، تحديًا هندسيًا كبيرًا في ذلك الوقت، حيث اعتبرت تقنية تعليق الجسر الطريقة الأفضل لبناء جسر بطول كبير عبر المضيق. وفي الواقع، كان جسر "تاكوما ناروس" هو أعلى جسر معلق في العالم عند بنائه، وفيما بعد تم تجاوزه من قبل الجسور الأخرى في عدد من الدول.