إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الوافدين بالجامعات المصرية

أعلنت الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين نتيجة تنسيق الدفعة الأولى من الطلاب الوافدين المُتقدمين للدراسة بالجامعات المصرية الحكومية والأهلية والتكنولوجية.

جاء ذلك بعد أربعة أيام فقط من الإعلان عن تقديم الطلاب الوافدين في تنسيق الجامعات المصرية عبر منصة "ادرس في مصر".

رسائل بنتيجة تنسيق الوافدين في الجامعات

وأشار الدكتور شريف صالح رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، إلى أنه تم إرسال رسائل إلكترونية للطلاب الذين تم تنسيقهم بالكليات التي تم ترشيحهم عليها وفقًا لأولوية التقديم، والكوتة المُخصصة لكل دولة، وبلغ عددهم 301 طالب يمثلون أكثر من 20 جنسية.

ولفت رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين إلى أن إعلان النتيجة جاء في زمن قياسي بعد فتح باب التقديم يوم الجمعة الماضية، وهو ما يعكس حجم التطور الذي تشهده منصة "ادرس في مصر" والتنسيق الإلكتروني، إضافة إلى تدعيم الخدمات التي تُقدم للطلاب الوافدين لجذب أكبر عدد من الطلاب مع تيسير كل إجراءات التحاقهم بالكليات المختلفة؛ لتقديم تجربة تعليمية مُتميزة.

ونوه رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بالبدء في العمل على تنسيق الدفعات التالية من الطلاب الوافدين المُتقدمين، وإعلان نتائج التنسيق تباعًا، في ظل وجود غرف عمليات على مدار 24 ساعة، وذلك لأول مرة.

وأكد رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين قيام الطلاب الذين تم ترشيحهم بدفع المصروفات الدراسية والتوجه إلى كلياتهم لاستكمال كافة الإجراءات الأخرى.

يذكر أنه تم فتح باب التقديم الإلكتروني لتنسيق الطلاب الوافدين يوم الجمعة الماضي الموافق 23 يونيو 2023 حتى 15 سبتمبر 2023

ويتاح للطلاب الوافدين التقديم بالجامعات المصرية عن طريق الرابط إلكتروني المخصص لذلك من هنا

ويتقد الوافدون للدراسة في الجامعات المصرية على منصة " ادرس في مصر"؛ للتيسير على الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات المصرية؛ للتخفيف من حدة التكدس بالجامعات، نظرًا للإقبال المُتزايد على الدراسة بالجامعات المصرية.