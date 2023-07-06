"الصحة العالمية" تعلن مفاجأة جديدة حول لقاح الملاريا الأول على الإطلاق

أعلنت منظمة الصحة العالمية في بيان رسمي، أنه تم تخصيص 18 مليون جرعة من لقاح الملاريا الأول على الإطلاق RTS، S / AS01 لـ 12 دولة إفريقية في الفترة 2023-2025 ، وذلك بالتعاون مع مؤسسة جافى ومنظمة الصحة العالمية واليونيسيف، استجابًة للطلب المرتفع عليه.

تفاصيل بيان منظمة الصحة العالمية عن لقاح الملاريا الأول:

أضاف بيان منظمة الصحة العالمية، أن بلدان برنامج تنفيذ لقاح الملاريا غانا وكينيا وملاوي، ستتلقى جرعات لمواصلة التطعيمات في المناطق التجريبية، كما تم تخصيص عددٍ من الجرعات في بنن وبوركينا فاسو وبوروندي والكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية وليبريا والنيجر وسيراليون وأوغندا.

مدير منظمة الصحة العالمية

من المقرر أن تتلقى 12 دولة من مختلف المناطق في إفريقيا 18 مليون جرعة من لقاح الملاريا الأول على الإطلاق خلال العامين المقبلين.

بحسب منظمة الصحة العالمية، يُعد بدء التشغيل خطوة حاسمة إلى الأمام في الكفاح ضد أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في القارة، وقد تم تحديد المخصصات من خلال تطبيق المبادئ المبينة في الإطار لتخصيص إمدادات محدودة من لقاح الملاريا لإعطاء الأولوية لتلك الجرعات في المناطق الأكثر احتياجًا، إذْ يكون خطر الإصابة بأمراض الملاريا والوفاة بين الأطفال أعلى.

يُذكر أنه غانا وكينيا وملاوي يقدمون لقاح الملاريا منذ عام 2019، من خلال برنامج تنفيذ لقاح الملاريا (MVIP)، بتنسيق من منظمة الصحة العالمية وبتمويل من جافي، وتحالف اللقاحات، والصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، و Unitaid تم إعطاء لقاح RTS، S / AS01 لأكثر من 1.7 مليون طفل في غانا وكينيا وملاوي منذ عام 2019، وقد ثبت أنه آمن وفعال، مما أدى إلى انخفاض كبير في حالات الملاريا الحادة وانخفاض وفيات الأطفال، وقد أعربت 28 دولة إفريقية على الأقل عن اهتمامها بتلقي لقاح الملاريا.

بالإضافة إلى غانا وكينيا وملاوي، فإن المخصص الأولي البالغ 18 مليون جرعة سيمكن 9 بلدان أخرى، بما في ذلك بنين وبوركينا فاسو وبوروندي والكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية وليبيريا والنيجر وسيراليون وأوغندا، من تقديم لقاح في برامج التحصين الروتينية الخاصة بهم للمرة الأولى، تستفيد جولة التخصيص هذه من توفير جرعات اللقاح المتاحة لـ Gavi ، تحالف اللقاحات عبر اليونيسف، من المتوقع أن تصل الجرعات الأولى من اللقاح إلى البلدان خلال الربع الأخير من عام 2023 ، إذْ بدأت الدول في طرحها بحلول أوائل عام 2024.

لا تزال الملاريا واحدة من أكثر الأمراض فتكًا في إفريقيا، إذْ تقتل ما يقرب من نصف مليون طفل دون سن الخامسة، وتمثل ما يقرب من 95% من حالات الملاريا العالمية و 96% من الوفيات في عام 2021.

يموت طفل دون سن الخامسة بسبب الملاريا كل دقيقة تقريبًا، منذ فترة طويلة، كان من الممكن منع هذه الوفيات وعلاجها؛ لكن طرح هذا اللقاح سيمنح الأطفال، خصوصًا في إفريقيا، فرصة أفضل للعيش، ومع زيادة العرض، نأمل أن يستفيد المزيد من الأطفال من هذا التقدم المنقذ للحياة.

إن لقاح الملاريا هو اختراق لتحسين صحة الطفل وبقاء الطفل، والأسر والمجتمعات، وهذا التخصيص الأول لجرعات لقاح الملاريا له الأولوية للأطفال المعرضين لخطر الوفاة من الملاريا، فإن ارتفاع الطلب على اللقاح والمدى القوي لتحصين الأطفال سيزيدان المساواة في الوصول إلى الوقاية من الملاريا وإنقاذ الكثير من أرواح الشباب، سنعمل بلا كلل لزيادة العرض حتى يتمكن جميع الأطفال المعرضين للخطر من الوصول.

نظرًا لمحدودية العرض في السنوات الأولى من بدء تطبيق هذا اللقاح الجديد، في عام 2022، دعت منظمة الصحة العالمية مستشارين خبراء، بشكل أساسي من إفريقيا، إذْ يكون عبء الملاريا أكبر لدعم تطوير إطار لتخصيص كمية محدودة، من لقاح الملاريا.