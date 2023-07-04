جمال صدرك في القهوة.. طبيبة تكشف السر

توصلت دراسة علمية إلى أن شُرب القهوة قد يكون له تأثيرًا كبيرًا على حجم الثدي، بالإضافة إلى الدور المهم الذي تلعبه الجينات والهرمونات، مع العمر والوزن.

علاقة القهوة بحجم الثدي

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة thelocal.se، خلصت نتائج الدراسة إلى أن النساء اللواتي يشربن القهوة كان لديهن أثداء أصغر من النساء المشاركات في الدراسة واللواتي يتجنبن شرب القهوة أو لا يشربنها كلياً.

علاقة القهوة بحجم الثدي

تطوعت 269 امرأة ينحدرن من أسر معرضة لخطر الإصابة بسرطان الثدي للمشاركة في الدراسة التي أجريت ما بين عامي 1996 و 2006. ونُشرت نتائجها في المجلة البريطانية للسرطان عام 2008.

وتبين أن النساء اللواتي يشربن ثلاثة أكواب أو أكثر من القهوة بشكل يومي تميلن إلى أن يكون حجم أثدائهن أصغر مقارنة بالنساء اللائي يشربن القهوة من حين لآخر أو لا يشربنها على الإطلاق، كما تبين أن النساء الحاملات للجين CYP1A2، حجم أثدائهن أصغر، في المقابل لم تظهر العوامل الأخرى مثل العمر والوزن وعادات التدخين أي تأثير على حجم الثدي.

وجد الباحثون أن النساء الحاملات للجين CYP1A2، لم يكن حجم أثدائهن أصغر فحسب، بل انخفض أيضاً خطر الإصابة بسرطان الثدي لديهم.

وقالت الباحثة الرئيسية في الدراسة: "النساء الحاملات لأحد الأنوع من هذه الجينات، واللائي شربن ثلاثة أكواب من القهوة على الأقل يومياً، كن أقل عرضة للإصابة بسرطان الثدي من النساء الغير حاملات للجين و اللائي شربن نفس القدر من القهوة. كما أن الثلثين فقط من النساء هن من كن عرضة للإصابة بالسرطان عن باقي النساء الأخريات".