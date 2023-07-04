الثلاثاء 04 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

منوعات ومرأة

جمال صدرك في القهوة.. طبيبة تكشف السر

علاقة القهوة بحجم
علاقة القهوة بحجم الثدي

توصلت دراسة علمية إلى أن شُرب القهوة قد يكون له تأثيرًا كبيرًا على حجم الثدي، بالإضافة إلى الدور المهم الذي تلعبه الجينات والهرمونات، مع العمر والوزن.

txt

فئات معينة ممنوعة من شرب القهوة لهذا السبب

علاقة القهوة بحجم الثدي

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة thelocal.se، خلصت نتائج الدراسة إلى أن النساء اللواتي يشربن القهوة كان لديهن أثداء أصغر من النساء المشاركات في الدراسة واللواتي يتجنبن شرب القهوة أو لا يشربنها كلياً.

علاقة القهوة بحجم الثدي

تطوعت 269 امرأة ينحدرن من أسر معرضة لخطر الإصابة بسرطان الثدي للمشاركة في الدراسة التي أجريت ما بين عامي 1996 و 2006. ونُشرت نتائجها في المجلة البريطانية للسرطان عام 2008.

وتبين أن النساء اللواتي يشربن ثلاثة أكواب أو أكثر من القهوة بشكل يومي تميلن  إلى أن يكون حجم أثدائهن أصغر مقارنة بالنساء اللائي يشربن القهوة من حين لآخر أو لا يشربنها على الإطلاق،  كما تبين أن النساء الحاملات للجين CYP1A2، حجم أثدائهن أصغر، في المقابل لم تظهر العوامل الأخرى مثل العمر والوزن وعادات التدخين أي تأثير على حجم الثدي.

وجد الباحثون أن النساء الحاملات للجين CYP1A2، لم يكن حجم أثدائهن أصغر فحسب، بل انخفض أيضاً خطر الإصابة بسرطان الثدي لديهم. 

وقالت الباحثة الرئيسية في الدراسة: "النساء الحاملات لأحد الأنوع  من هذه الجينات، واللائي شربن ثلاثة أكواب من القهوة على الأقل يومياً، كن أقل عرضة للإصابة بسرطان الثدي من النساء الغير حاملات للجين و اللائي شربن نفس القدر من القهوة. كما أن الثلثين فقط من النساء هن من كن عرضة للإصابة بالسرطان عن باقي النساء الأخريات".

مواد متعلقة

تحميك من أمراض القلب.. طريقة عمل قهوة بالنوتيلا| لعشاق المزاج

اصنعي كيكة قهوة بالشوكولاتة بأشهى طريقة

فنجان قهوة خيالي سعره 1500 دولار

طريقة تحضير قهوة الفضاء بأيد عربية (فيديو)
الجريدة الورقية