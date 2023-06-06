جامعة لويفل الأمريكية تعلن حصاد اتفاقية الدرجات المزدوجة بالإسكندرية

قال الدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعه الاسكندرية ان اتفاقية التعاون مع جامعة لويفل الامريكية تعد قصة نجاح حقيقية مشيرا الى ان اليوم يعد حصاد ثمار هذه الاتفاقية التى تم توقيعها فى عام 2020 .

جاء ذلك خلال استقبل الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، وفدًا رفيع المستوى من جامعة لويفيل الأمريكية، اليوم الثلاثاء، وضم الوفد كلا من الدكتور إيمانويل كولينز، عميد كلية هندسة JB speed الأمريكية، والدكتور ماهيندرا سونكارا، أستاذ الهندسة الكيميائية، والدكتور جورو جريداران، أستاذ الهندسة الحيوية، والدكتور أيمن الباز أستاذ الهندسة الحيوية، وحضور الدكتور رشدي زهران، رئيس مجلس أمناء جامعة العلمين الدولية.

وأوضح أن الزيارة تأتي في إطار اتفاقية التعاون الأكاديمي بين جامعة الإسكندرية وجامعة العلمين الدولية وجامعة لويفيل (Louisville University)، والتي تتضمن إنشاء برامج درجات مزدوجة في تخصصات الهندسة الطبية الحيوية وعلوم وهندسة الحاسبات.

وأعلن عن توفير ثلاث منح لاستكمال أبحاث الدكتوراة بجامعة لويفل في مجال الطاقة المتجددة، مؤكداً أنها تعد فرصة استثنائية لأعضاء الهيئة المعاونة بجامعة الإسكندرية لاستكمال دراستهم في جامعة لويفل الأمريكية، وذلك في إطار خطة جامعة الإسكندرية الاستراتيجية لإنشاء شراكات أكاديمية وبحثيه، وقد تم كذلك مناقشة إجراءات القبول للدفعة الجديدة في البرنامج المزدوج مع جامعة الإسكندرية والذى يسمح للطلاب بالدراسة لمدة عامين بالإضافة للسنة الإعدادية بجامعة الإسكندرية، ثم السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمدة عامين لاستكمال باقي المقررات الدراسية المطلوبة للحصول على الدرجة العلمية المزدوجة، وتم الاتفاق على التعاون في إجراء البحوث المشتركة في الهندسة الطبية الحيوية، النانو تكنولوجي، البطاريات، الهيدروجين الأخضر، الوقود الحيوي، ومجالات أخرى من خلال إنشاء معمل مشترك للأبحاث وتشجيع التعاون بين أعضاء هيئة التدريس والباحثين في المشروعات البحثية وتفعيل آلية للتسجيل المشترك للدكتوراة.

فيما أكد الدكتور رشدي زهران أن اتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعة لويفل الأمريكية وجامعة العلمين الدولية، تعد نتاج توحيد الجهود والتنسيق والتعاون المباشر والشراكة الحقيقية بين الثلاث جامعات لكي يصبح الحلم حقيقة، لافتاً إلى أن هناك ٦ طلاب بالفعل من جامعة الإسكندرية قد قاموا باستكمال دراستهم بجامعة لويفل الأمريكية.

وأكد الدكتور سعيد علام، عميد كلية الهندسة، أن الكلية تعد واحدة من أعرق كليات الهندسة في مصر والشرق الأوسط، حيث تضم 14 قسما علمياً في التخصصات الهندسية المختلفة، ولديها العديد من اتفاقيات التعاون مع كبرى الجامعات العالمية في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وأفريقيا.

فيما أكد وفد جامعة لويفل على فخره واعتزازه بالتعاون مع جامعة الإسكندرية والتي تحتل مكانة الريادة في كافة المستويات العلمية والبحثية على مستوى مصر والشرق الأوسط.