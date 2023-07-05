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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

جامعات ومدارس

منح رئيس جامعة عين شمس جائزة سفير التعليم العالي بشمال إفريقيا

جائزة رئيس جامعة
جائزة رئيس جامعة عين شمس

 حصل الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس على جائزة سفير التعليم العالي بشمال إفريقيا في مؤتمر اتحاد الجامعات الإفريقية. 

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رئيس جامعة عين شمس يشارك في اجتماع مجلس اتحاد الجامعات الأفريقية

  يُعقد مؤتمر اتحاد الجامعات الإفريقية خلال الفترة الحالية في دولة ناميبيا. 

 جاء ذلك تقديرًا لمجهودات رئيس جامعة عين شمس فى النهوض بالتعليم العالي في إفريقيا ودعمه لجامعات إفريقيا، ولإنجازاته في المجال الطبي. 

إنجازات رئيس جامعة عين شمس: 

ويعد الدكتور محمود المتيني من رواد أمراض الكبد في مصر ورائد في زراعة الكبد، وأدار أول برنامج زراعة كبد حي للبالغين والأطفال منذ عام 2001. 

 أسس الدكتور محمود المتيني مركز عين شمس لزراعة الأعضاء عام 2008 في جامعة عين شمس في مصر، وهو أول مركز مزدوج لزراعة الكبد والكلى للبالغين. 

 أجرى رئيس جامعة عين شمس أول عملية لاستئصال الكبد بالفص الأيسر عن طريق المنظار من المتبرع الحي، بالإضافة إلى ترأسه الكثير من المؤتمرات الوطنية والإقليمية والدولية.

كان لرئيس جامعة عين شمس دورًا كبيرًا في تنظيم عمليات زراعة الأعضاء في مصر، مما أدى إلى قيام الحكومة بسن "قانون زراعة الأعضاء" في عام 2010.

جدير بالذكر أن اتحاد الجامعات الإفريقية يعنى بالتعليم العالي والبحث العلمي ويهدف لتشجيع التعاون في ما بينها وبين المجتمع الأكاديمي الدولي.

‎ يجري حاليًا رئيس جامعة عين شمس زيارة  لجمهورية نامبيا، ضمت  لقاء نائب رئيس جمهورية ناميبيا Nangolo Mbumba
و Itah Kandji-Murangi وزيرة التعليم العالي والتدريب والابتكار بجمهورية ناميبيا. 

 خلال اللقاء تم بحث أوجه التعاون المرتقب بين الجانبين للاستفادة بخبرات جامعة عين شمس في الكثير من التخصصات العلمية والبحثية وما تمتلكه من خبرات أكاديمية ذات سمعة دولية مرموقة.

‎ ركّز الجانبان على أهمية التعليم العالي والبحث العلمي في تحقيق خطط التنمية المستدامة للقارة السمراء وفق أجندة إفريقيا ٢٠٦٣.

‎ بدعوة كريمة من السفير وائل لطفي سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية ناميبيا، شارك رئيس جامعة عين شمس احتفال السفارة المصرية بمقرها في العاصمة ويندهوك بالعيد الوطني لجمهورية مصر العربية بحضور لفيف من السفراء وأعضاء الهيئات  الدبلوماسية والشخصيات البارزة.

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