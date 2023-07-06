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الخميس 06 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المواطن الصحفى

طالب ماجستير يستغيث بوزير التعليم العالى

الدكتور أيمن عاشور
الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى

أناشد الأستاذ الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، التدخل وبحث حالتى للتأكيد على حقوقى العلمية ودفع كافة الأضرار المادية والنفسية التى أتعرض لها حيث إننى طالب ماجستير فى قسم الفيزياء الحيوية الطبية بمعهد البحوث الطبية بجامعة الإسكندرية، حيث تم إيقاف كافة الإجراءات الخاصة برسالة الماجستير من أحد الأساتذة بالقسم بهدف الإضرار والتنكيل والعدوان على الطلبة أمثالى ويشهد الجميع أن له العشرات من المخالفات مع الطلاب علمًا بأنه قد تم تقديم التماس لسيادة عميد المعهد.. ونائب رئيس الجامعة والسيد رئيس جامعة الإسكندرية وهذا الالتماس مستوفى كافة المتطلبات والمصروفات الدراسية والإدارية علمًا بأننى مقيد منذ خريف 2019. أنقذوا مستقبل طالب علم.

أحمد عادل حامد مصطفى الفقى

75 ش ابن مصلح الأرمن سابقًا

ميامى - أول المنتزه - الإسكندرية

01225053937

 

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