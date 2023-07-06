كشف ملابسات تداول فيديو بالاستيلاء على أموال شخص بعين شمس

تمكن رجال الأمن بوزارة الداخلية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" متضمنًا ادعاء أحد الأشخاص بقيام 3 آخرين من جنسية إحدى الدول الإفريقية، بالتعدي عليه وإحداث إصابته بجروح متفرقة بالجسم والاستيلاء منه على مبلغ مالى عقب قيامه بسحبه من إحدى ماكينات الصراف الآلى بمنطقة عين شمس بالقاهرة.

قيام 3 أشخاص بالتعدى عليه وإحداث إصابته

وبالفحص أمكن التوصل للشاكى موظف بإحدى الشركات - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، وباستدعائه وسؤاله قرر بقيام 3 أشخاص بالتعدى عليه وإحداث إصابته المشار إليها، والاستيلاء منه على ملبغ مالى على النحو المشار إليه.

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكور لإدعائه الكاذب

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن، وبإعادة مناقشة المذكور عدل عن أقواله واعترف بأنه نظرًا لمروره بضائقة مالية وتراكم الديون عليه لدى أصدقائه، حيث اختمر فى ذهنه اختلاق الواقعة وفى سبيل ذلك قام بإحداث إصابته المنوه عنها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكور لإدعائه الكاذب، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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