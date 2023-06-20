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الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

جامعات ومدارس

امتحانات الثانوية العامة 2023| مراعاة الطلاب أصحاب الأمراض المزمنة في اللجان

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2023

وجه الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمراعاة طلاب الثانوية العامة أصحاب الأمراض المزمنة خلال انعقاد الامتحانات للعام الدراسي 2022-2023. 

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وأكد وزير التربية والتعليم ضرورة متابعة حالة الطلاب المرضى خلال لجان امتحانات الثانوية العامة 2023، والتيسير لهم فى حالة وجود أى علاج أو أدوية يتم تناولها. 

ونبه وزير التربية والتعليم بتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية امتحانات الثانوية العامة في جو مناسب وتوفير الطمأنينة والراحة النفسية لهم خلال أداء الامتحان. 

وشدد وزير التربية والتعليم على حسن معاملة طلاب الثانوية العامة خلال انعقاد اللجان الامتحانية، والتعامل بحكمة وهدوء في حالة صبط حالات غش. 

وأعرب وزير التربية والتعليم عن حرصه على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب وضمان حق كل طالب في الدرجات. 

ضوابط امتحانات الثانوية العامة 2023 

وذكر وزير التربية والتعليم أن أهم آليات ضوابط امتحان الثانوية العامة 2023، هى مراجعة تطابق جميع نماذج الامتحانات (أ،ب،ج،د) مع نماذج الإجابة الخاصة بكل نموذج تمامًا. 

ونبه وزير التربية والتعليم بالالتزام بالدقة في توزيع أوراق الأسئلة والإجابة خاصة بالنسبة للمواد التي لها تراجم.

وأكد وزير التربية والتعليم أهمية التأكد من جمع أوراق الإجابة (البابل شيت والمقالى)، موجهًا بعدم مغادرة رئيس اللجنة قبل التأكيد على تسليم الطلاب الورقتين معا لضمان حقه.

ونبه وزير التربية والتعليم بتوزيع أوراق الأسئلة فى الوقت المحدد مع بداية توقيت امتحانات الثانوية العامة، وعدم تأخير توزيع ورقة الأسئلة. 

وألمح وزير التربية والتعليم إلى عدم التساهل فى مواعيد دخول الطلاب لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ودخولهم فى الوقت المحدد حتى لا يضر مصلحة الطلاب. 

مكافحة الغش في امتحانات الثانوية العامة 2023 

وأوضح وزير التربية والتعليم أن الوزارة تكافح الغش لتحقيق العدالة بين جميع الطلاب داخل لجان امتحانات الثانوية العامة

وشدد وزير التربية والتعليم على تطبيق آليات التفتيش بكل حزم قبل دخول امتحانات الثانوية العامة والتأكد من عدم حيازة الطلاب أي أجهزة إلكترونية من: هاتف محمول، أو سماعات، أو ساعات سمارت "ذكية". 

ووجه وزير التربية والتعليم الملاحظين بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات وعدم حيازة الهاتف المحمول داخل اللجان نهائيًا، وعدم التهاون أثناء المراقبة، وعدم السماح بأى نوع من الغش والتعامل بحزم وحكمة.

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