أول تعليق رسمي من وزير التعليم على صعوبة امتحان الكيمياء للثانوية العامة

علق الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على شكاوى صعوبة امتحان الكيمياء للثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

ووجه وزير التربية والتعليم بمراجعة لجنة الخبراء لامتحان الثانوية العامة لمادة الكيمياء ونموذج الإجابة الخاص به، بعد ما تردد من شكاوى بشأن صعوبة الامتحان.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة تبدأ بعد مراجعة لجنة من ١٠ خبراء لدقة صياغة أسئلة الامتحان ونموذج الإجابة الخاص به.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن التصحيح الإلكتروني يحدد معامل الصعوبة لكل سؤال في امتحان الكيمياء للثانوية العامة.

ونوه وزير التربية والتعليم بأنه إذا اتضح أن هناك سؤالا معامل صعوبته أكثر من المحدد له في امتحان الكيمياء يتم اتخاذ الإجراء المناسب الذي يراعي صالح أبنائنا الطلاب وبما يحقق أيضا مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.

أداء امتحان الكيمياء 2023

وأدى طلاب الثانوية العامة بالشعبة العلمية، صباح اليوم الأحد، امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة في مادة الكيمياء.

وبلغ عدد طلاب الثانوية العامة للشعبة العلمية (للعلوم والرياضيات) الذي أدوا امتحان الكيمياء 473 ألفًا و823 طالبًا وطالبة.

شكاوى من امتحان الكيمياء

واشتكى طلاب الثانوية العامة من صعوبة امتحان الكيمياء لهذا العام، ووصفوه بالتعجيزي غير الطابق للمواصفات الفنية.

وتسبب امتحان الكيمياء في حالة من الصدمة لدى طلاب الثانوية العامة بعد أن وصفوه بأنه شديد الصعوبة.

وسادت حالة من الحزن بين طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية في آخر امتحان لهم قبل إجازة عيد الأضحى المبارك.

وانهارت عدد من طالبات الثانوية العامة بعد أداء امتحان الكيمياء، وأعربن عن تخوفهن من الرشوب في المادة نظرا لصعوبتها، وسيطرة أسئلة القدرات العليا على الامتحان.

ووصف طلاب الثانوية العامة امتحان الكيمياء بأنه في مستوى أساتذة الجامعة، ولا ينطبق عليه المواصفات التي وضعتها وزارة التربية والتعليم من قبل في نسب مستويات الصعوبة.

واعتبر طلاب الثانوية العامة أن امتحان الكيمياء مخالف لوعد وزير التربية والتعليم لهم بأن تأتي الأسئلة واضحة من دون تعقيدات أو تحوير، في حين جاءت معظم الأسئلة تحتوي على تعقيدات.