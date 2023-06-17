كشفت والدة الشاب الراحل "محمد ريحان" تفاصيل جديدة، عن قتل نجلها على يد اثنين من زملائه بمنطقة المرج.

وقالت والدة الراحل وهى تبكي: "ابني طالب بمعهد سياحة وفنادق بمنطقة المرج، وقتل غدرًا على يد 2 من زملائه بعد تأدية آخر أيام امتحانه".

تفاصيل جديدة في وفاة طالب المرج على يد زملائه:

ولفتت أن نجلها البطل تدخل لفض مشاجرة مع صديقه، ولكن المتهمين فى القضية استخدام سلاح أبيض "مطواة" أودت بحياته.

تسجيل صوتي للطالب الراحل وهو يقرأ آيات من كتاب الله:

وأشارت خلال حوارها ببرنامج “ كلبش” مع الإعلامي حسن محفوظ، إلى أن نجلها ليلة الوفاة، صلى الفجر، وبعد ذلك قام بقراءة القرآن الكريم وهو يبكي، وعرضت والدة الراحل تسجيلًا صوتيًا، للطالب الراحل وهو يقرأ آيات من كتاب الله.

وتابعت: “ابني كان عارف أنه هيموت، وكان طوال الليل يقوم بقراءة القرآن الكريم، وكان يعيد آية «وجاءت سكرة الموت بالحق»”.

ولفتت أنها تلقت خبر الوفاة، من إدارة المستشفى، الموجود بها نجلها، مؤكدة: "شوفت جسمه وهو فيه الضرب".

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