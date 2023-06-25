تفاصيل حالة الطقس خلال عيد الأضحى ودرجات الحرارة المتوقعة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعاتها لحالة الطقس ودرجات الحرارة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك خلال الفترة من الثلاثاء 27 يونيو وحتى الإثنين 3 يوليو.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أنه خلال هذه الفترة يسود طقس حار رطب نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ،شديد الحرارة على ى القاهرة الكبرى جنوب سيناء وجنوب البلاد، يكون معتدل على كافة الأنحاء.

وأشارت الأرصاد، إلى أن البلاد ستشهدها، شبورة مائية خفيفة حتى السادسة صباحا، على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى الوجه البحري والقاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما تشهد البلاد، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

ولفتت الأرصاد الجوية، إلى أن البحر المتوسط يشهد ارتفاع للأمواج 2:1.5 متر، البحر الأحمر معتدل وارتفاع الأمواج 2.5:2 متر

وحذرت الأرصاد المواطنين، بضرورة ارتداء غطاء واقي للرأس أو استخدام المظلة في حالة التعرض لأشعة الشمس، وتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة وقت الظهيرة وحتى الخامسة عصرا.

كما أكدت على ضرورة، الإكثار من تناول المياه والسوائل على مدار اليوم القيادة بهدوء فى الصباح الباكر فى وجود الشبورة المائية.