غداً.. إعلان جداول الموقع الجغرافي للقبول بمدارس الثانوي العام بنجع حمادي

أكد عبد القهار أحمد مدير التعليم الثانوي بإدارة نجع حمادي التعليمية، أن غدا الثلاثاء الموافق 27 من يونيه 2023، سيجري إعلان جداول الموقع الجغرافي للقبول بالمدارس الثانوية العامة التابعة لإدارة نجع حمادي التعليمية، في شكلها النهائي.

وأوضح مدير التعليم الثانوي بنجع حمادي، أن هناك تعديلا بسيطا في جداول الموقع الجغرافي للقبول بالمدارس الثانوية العامة، سيشمل مدرستي أنور السادات الثانوية بنات بنجع حمادي، ومدرسة الحلفاية الثانوية المشتركة، وإضافة أسماء بعض المدارس التى لم تكن مدرجة من قبل، مثل مدرسة اللواء سمير خلف الله الرسمية للغات بقرية هو.

وأشار مدير التعليم الثانوي، إلى أن هناك الطلاب الناجحين في الصف الثالث الإعدادي بمدرسة اللواء سمير خلف الله الرسمية للغات بقرية هو، سيجري توزيعهم علي مدرسة الشهيد خيرت القاضى بنجع حمادي، بينما الطلاب الراغبين في استكمال المرحلة الثانوية بالمدارس الرسمية للغات،سيجري إلحاقهم بمدرسة الشهيد اسلام عبد الرازق الرسمية للغات.

وكانت الإدارة التعليمية بنجع حمادي، قد أعلنت أمس الأحد جداول الموقع الجغرافي للمدارس الثانوية العامة بشكلها المبدئي، علي أن تعلن جداول الموقع الجغرافي بالشكل النهائي غدا الثلاثاء الموافق 27 من يونيه الجاري.