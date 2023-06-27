استكمال امتحانات الثانوية العامة 2023 الأحد

يستكمل طلاب الصف الثالث الثانوي، يوم الأحد المقبل، الموافق 2 يوليو، امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة بإجمالي عدد 783 ألف طالب وطالبة بشعبتيها الأدبية والعلمية يوم الأحد المقبل امتحاني الفيزياء والتاريخ.

وتجرى امتحانات الثانوية العامة 2023 في ألفين و97 لجنة امتحانية في المدارس بجميع أنحاء الجمهورية، وسط تأمينات مشددة.

ووجه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات التعليمية بالتأكيد على الطلاب أن امتحانات الثانوية العامة مستمرة عقب عيد الأضحى المبارك ووفقًا للجدول المحدد.

امتحانات الثانوية العامة 2023

انطلقت امتحانات الثانوية العامة يوم الإثنين الموافق 12 يونيو 2023 بأداء مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، في لجان مؤمنة بالمدارس.

وأدى طلاب الثانوية العامة يوم الثلاثاء 13 يونيو 2023، الامتحان في مادة الاقتصاد والاحصاء، ثم مادة اللغة العربية يوم الأحد 18 يونيو 2023.

ثم أدى امتحانات الثانوية العامة يوم الثلاثاء 20 يونيو 2023، مادة اللغة الأجنبية الثانية، ويوم الأحد 25 يونيو 2023 مادتي الجغرافيا والكيمياء.

وتضم امتحانات الثانوية العامة 30 في المائة أسئلة العمليات البسيطة و40 في المائة أسئلة العمليات المتوسطة و30 في المائة أسئلة العمليات العليا؛ لقياس العمليات العقلية المختلفة.

وتوزع أسئلة امتحانات الثانوية العامة على 31 سؤالًا من بينها: سؤالين اثنين مقاليين مخصص لهما ست درجات و29 سؤالًا موضوعيًا اختيار من متعدد مخصص لها 34 درجة.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة 2023 بنظام الكتاب المفتوح على أن يتسلموا كتيبات المفاهيم داخل اللجان ويسلمونها في نهايتها.

ويجيب طلاب الثانوية العامة على أسئلة الاختيار من متعدد في نموذج البابل شيت من خلال تظليل دائرة الإجابة التي يراها صحيحة، والأسئلة المقالية في ورقة أخرى مخصصة لذلك.

تنبيهات امتحانات الثانوية العامة 2023

ونبه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالالتزام بالدقة في توزيع أوراق الأسئلة والإجابة لامتحانات الثانوية العامة، ضرورة توزيع أوراق الأسئلة فى الوقت المحدد قبل بدء الامتحان بعشر دقائق.

ووجه وزير التربية والتعليم بمراجعة الصيانة الشاملة في لجان امتحانات الثانوية العامة قبل بدء كل امتحان بهدف توفير سبل الراحة للطلاب خلال اداء الامتحانات.

وشدد وزير التربية والتعليم على ضرورة مراجعة الكاميرات داخل لجان امتحانات الثانوية العامة قبل البدء وبعد الانتهاء من الامتحان، وتشغيلها طوال تلك الفترة.



