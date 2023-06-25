الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

جامعات ومدارس

موعد إتاحة نماذج إجابة امتحانات الثانوية العامة 2023

تصحيح امتحانات الثانوية
تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023

كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن موعد إتاحة نماذج إجابة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023. 

وزير التعليم يتفقد التصحيح الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة 2023 (صور)

حقيقة مد امتحانات الثانوية العامة 2023 ربع ساعة

وأكد وزير التربية والتعليم إتاحة نماذج الأسئلة والإجابة بعد الانتهاء من كل امتحانات الثانوية العامة 2023، على موقع وزارة التربية والتعليم. 

وأوضح وزير التربية والتعليم أن إتاحة نماذج إجابة امتحانات الثانوية العامة بعد الانتهاء منها حرصًا من على مصلحة الطلاب والحفاظ على تركيزهم خلال فترة الامتحانات.

وذكر وزير التربية والتعليم أن تصحيح امتحانات الثانوية العامة سيجرى بشكل إلكتروني كامل لأسئلة الاختيار من متعدد بنظام البابل شيت، والأسئلة المقالية بنظام الروبريكس. 

تفقد وزير التعليم تصحيح امتحانات الثانوية العامة 

وتفقد وزير التربية والتعليم غرفة التصحيح الإلكترونى لمادة اللغة العربية في الدقهلية، وتابع إجراءات التصحيح، وتحاور مع المصححين حول الإجراءات المتبعة وخطوات التصحيح. 
واطمأن وزير التربية والتعليم على سلامة التصحيح، وتحدث الوزير مع المصححين عن آرائهم فى عملية التصحيح الإلكترونى، وأكد المصححون أنه يتميز بالدقة، والتركيز فى التصحيح.

وأكد وزير التربية والتعليم أن التصحيح الإلكتروني للأسئلة المقالية  عبر التابلت يأتي حرصًا من الوزارة على أن يأخذ كل طالب حقه بما يحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية، والموضوعية وبما يضمن لهم التقييم الصحيح . 
ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة بالنسبة للأسئلة المقالية على التابلت يتم من خلال عدد من المقدرين في ضوء مقاييس تقدير الأداء Rubric لكل سؤال، بواقع مصححين اثنين لكل سؤال، ضمانًا لدقة التقدير والاستعانة بمصحح ثالث في حال اختلاف تقدير المصححين، لوضع التقييم النهائي، مع مراجعة نموذج الإجابة قبل البدء في التصحيح الإلكتروني من قبل لجنة مكونة من عشرة خبراء. 

ونوه وزير التربية والتعليم بالتدقيق اليدوي لنسبة من أوراق امتحانات الثانوية العامة لضمان جودة التصحيح، مؤكدًا مراجعة نموذج الإجابة قبل البدء في التصحيح الإلكتروني. 
وبدأت وزارة التربية والتعليم فى أعمال التقدير لمادة اللغة العربية الأسئلة المقالية إلكترونيًا يوم الأربعاء الموافق 21 يونيو 2023 كما تم البدء فى تصحيح اللغة الأجنبية الثانية (اللغة الألمانية), و(اللغة الفرنسية) يوم الجمعة الموافق 23 يونيو 2023.

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وزير التعليم يتفقد التصحيح الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة 2023 (صور)
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