الهدوء يخيم على امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمعاهد الشرقية

تفقد الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، اليوم السبت، في أولى ايام امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الأول للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢، عدد من لجان إدارة شرق الزقازيق.

خلال الزيارة أكد رئيس المنطقة على ضرورة تفعيل تعليمات وكيل الأزهر الشريف، ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية، مشيدا يالدور الذى تقوم به المنطقة للخروج بالامتحانات على أفضل صورة.

شدد رئيس أزهر الشرقية على أهمية ضبط النفس، وتوفير البيئة والمناخ المناسب للطلاب، لأداء الامتحانات بهدوء ويسر .

وقال الجنيدي: الطلاب بذلوا جهود كبيرة طوال العام، لذا علينا توفير الجو المناسب لهم، وهذا حقهم وواجبهم علينا، موضحًا أن هذا وقت ثمرة عام كامل لطالب اجتهد طوال العام، كما أنه وقت الحصاد لأسرة ضحت بالغالي والنفيس لوصول أبنائهم إلى هذه اللحظة الفارقة في حياة ومستقبل أبنائهم، لذا علينا أن نكون عند حسن ظنهم.

َوأدى طلاب القسم العلمي إمتحانات اليوم الأول في مادتي الفقه والحديث، ولم تسجل غرف المتابعة بالمنطقة أي شكوى تخص الامتحانات من حيث عدم ملائمتها لوقت الإجابة المخصص لها، أو خروجها عن المناهج المقررة.

يشار إلى أن منطقة الشرقية الأزهرية في حالة انعقاد دائم، للخروج بالامتحانات على الوجه الأكمل، حيث يؤدي طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية الامتحانات من خلال ٥٨ لجنة تم توزيعها على ١٧ إدارة تعليمية.