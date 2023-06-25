نشر امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2023 على تليجرام

نشرت مجموعات الغش المعروفة بشاومينج على تطبيق التليجرام صورًا لامتحان الكيمياء العامة للعام الدراسي 2022-2023 بعد بدء اللجان بنحو نصف ساعة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور امتحان الكيمياء للثانوية العامة على الصفحات والمجموعات، في محاولة للإجابة عن الأسئلة.

وتتحقق غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة في وزارة التربية والتعليم من صحة امتحان الكيمياء المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وضبط المتسبب في النشر.

امتحان الكيمياء 2023

يؤدي نحو 783 ألف طالب وطالبة بالثانوية العامة، اليوم الأحد، امتحاني الكيمياء للشُعبة العلمية رياضيات وعلوم، والجغرافيا للشُعبة الأدبية.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة امتحاني الكيمياء والجغرافيا ورقيًا بأسئلة تقيس مختلف المستويات المعرفية.

وتجرى امتحانات الثانوية العامة 2023 بنظام الكتاب المفتوح open book من خلال توزيع كتيبات مفاهيم على الطلاب داخل اللجان ثم إعادتها في نهاية الامتحان.

وتحتوي امتحانات الثانوية العامة 2023 على 85 في المائة أسئلة موضوعية اختيار من متعدد على نماذج البابل شيت و15 في المائة أسئلة مقالية قصيرة جدًا على ورقة الإجابة المخصصة لذلك.

منع الغش في امتحانات الثانوية العامة:

شدد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على تطبيق إجراءات منع الغش بجميع أنواعه داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023.

ووجه وزير التربية والتعليم رعدم التجاوز مع الطلاب المخالفين خلالامتحانات الثانوية العامة 2023 والتعامل معهم بحكمة.

وأكد وزير التربية والتعليم ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة ضبط حالة غش وتطبيق الضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات، بالإضافة إلى تطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

ونوه وزير التربية والتعليم بضرورة حظر دخول الهواتف المحمولة والسماعات والساعات الذكية في لجان الامتحانات لمنع الغش الإلكتروني.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن حالات الغش الإلكترونى التى تم ضبطها في امتحانات الثانوية العامة تكون مسئولية اللجنة، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة حيالها، وتحويلها إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

ونبه وزير التربية والتعليم بإبلاغ غرفة العمليات المركزية لامتحانات الثانوية العامة فى حالة حدوث أى تجاوز فى المحيط الخارجى للجنة.