وزير التربية والتعليم يتفقد امتحانات الثانوية العامة للمكفوفين بالدقهلية

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم السبت، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بديوان عام المحافظة، وقاموا بتفقد سير امتحانات " الشهادة الثانوية " للطلاب من ذوي البصيره "المكفوفين " بمدرسة النور للمكفوفين بالمنصوره ، والتي تضم لجنة رئيسية وتضم عدد 9 طلاب من ذوي البصيره .

جاء ذلك بحضور ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية ، و هاني عنتر وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية .

وتفقد المحافظ ووزير التربية والتعليم، استراحات المعلمين المغتربين من خارج المحافظة للإشراف علي عدد من لجان الثانوية العامه من داخل مدرسة الفردوس الرسمية للغات بالمنصوره والتي تضم عدد 10 استراحات من اصل 36 استراحة علي مستوي المحافظة وتضم عدد 36 ملاحظ ، ووجه الوزير بتوفير كافة الوسائل الترفيهية للمعلمين داخل الاستراحات لتأدية دورهم علي اكمل وجه .

ومن جانبه أكد وزير التربية والتعليم، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية هو الداعم الأول لتطوير العملية التعليمية في مصر وأمر بتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لعملية التطوير سواء من خلال وضع مناهج وأساليب تدريس حديثه وفقاً لاحداث الوسائل التكنولوجية ، وتعيين معلمين جدد لسد العجز وتلبية احتياجات المدارس ، وبناء وتطوير مدارس جديده لتقليل كثافة الفصول .

وأكد أن الدقهلية محافظة عريقة انجبت لمصر الأعلام في شتي المجالات وعلي رأسها مجال التعليم علي يد ابو التعليم في مصر علي باشا مبارك والذي سيظل اسمه محفور بحروف من نور في سجل العلم والتعليم .

وأشار المحافظ، إلى أن عدد الطلاب المقرر لهم تأدية امتحانات الثانوية العامة 53 الف و 414 طالب وطالبه في 151 لجنة علي مستوي المحافظه .

وثمن مختار، دور وزارة التربية والتعليم وعلي رأسها الدكتور رضا حجازي علي دعمها الكامل لتطوير العملية التعليمية والتنظيم الجيد والاستعداد التام لضمان سير الامتحانات في جميع المراحل التعليمية علي مستوي الجمهورية.