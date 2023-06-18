"هوليلا".. أبو يطرح أغنيته الجديدة باكورة ألبومه "فارق ع الكل"

طرح المطرب أبو أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان "هوليلا"، والتي تعتبر باكورة أغنيات ألبومه الأول "فارق ع الكل" المنتظر طرح أغانيه تباعًا خلال موسم صيف 2023.

أغنية “هوليلا” من كلمات أبو ومحمد الشافعي، ألحان د.طارق نديم، توزيع هادز.

أبو.. إلى حد ما

يشار إلى أن المطرب "أبو" طرح مؤخرًا أغنية بعنوان "إلى حد ما"، وتعتبر الأغنية بسيطة كما تحمل الطابع الرومانسي وتتزامن مع شهر فبراير الماضي الذي يواكب الاحتفال بعيد الحب.. أغنية إلى حد ما من كلمات أحمد حلمى، وألحان محمد عتبانى، وتوزيع موسيقى رامى سمير.

أبو

أغنية "إلى حد ما" تعد التعاون الثانى بين "أبو" و الملحن محمد عتبانى، حيث سبق وشارك أبو مع عتبانى سويًا في " أغنية " ييجي منها" من فيلم "هاشتاج جوزنى" والتى لاقت نجاحا كبيرا على المنصات الإلكترونية وموقع يوتيوب، و أغنية " إلى حد ما" هى التعاون الثاني بين "أبو" والموزع الموسيقى رامي سمير.

أبو

وكان طرح المطرب أبو أغنية جديدة تحمل اسم “أنتي حلوة”، وذلك عبر إحدى منصات الإستماع الشهيرة.

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أغنية "أنتي الحلوة" من كلمات باسم عادل وألحان محمد النادى وتوزيع أمين نبيل .

وتقول كلمات أغنية "أنتي الحلوة"، "دي المصرية ست بنات الدنيا ديه.. الأصلية.. النغشة.. ام عيون عسلية.. نص حلاوة الدنيا فيكي والنص التاني في عينيكي.. الرحمة الله يخليكي.. ايه الجمال ده لالالا ".

أبو

وكان طرح المطرب أبو، مؤخرًا أحدث أغنياته والتي تحمل اسم "1000 احتمال"، وذلك على طريقة الفيديو كليب، عبرموقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب".

وتقول كلمات الأغنية: "وانا كل ماقوله يا قلبى خلاص سيبها وامشى.. يرجع يتغير يتحير يبدل حالى مانامشى.. مش عارف ليه تنساها.. طب ما خلاص تستناها.. مش دى اللى اتمنيتها كتير".

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يذكر أن أغنية “1000 احتمال” من كلمات منة القيعى، ومن ألحان أبو، وتوزيع موسيقى بيشوى جورج، وإخراج محمد عطوة، ومن إنتاج شركة "جاما ميوزيك" للمنتج محمد جابر.