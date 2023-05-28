حقيقة الصورة المتداولة لاستراحة امتحانات الدبلومات الفنية

تكشف بوابة الوفد الإلكترونية حقيقة الصورة المتداولة لاستراحة المعلمين العاملين في امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022-2023.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لاستراحة معلمين في امتحانات الدبلومات الفنية لا تحتوي على أسرة، أو مقاعد، وتبرز المعلمين يرقدون على الأرض.

حقيقة صورة استراحة امتحانات الدبلومات الفنية:

وتعود صورة استراحة امتحانات الدبلومات الفنية إلى العام الدراسي 2015-2016 في محافظة المنيا وحققت وزارة التربية والتعليم في الواقعة.

وعدّلت الإدارة التعليمية استراحة امتحانات الدبلومات الفنية في هذا العام، بشكل يحقق لهم الراحة من خلال توفير حجرات جيدة وأثاث جيد بشكل يليق بالمعلمين.

وشدد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على المديريات التعليمية بتجهيز استراحات المعلمين في امتحانات الدبلومات الفنية والثانوية العامة قبل بدء الامتحانات.

ونبه وزير التربية والتعليم بضرورة تجهيز الاستراحات بشكل يحقق الراحة والهدوء للمراقبين على الامتحانات مع توفير جميع السبل اللازمة للإقامة في تلك الفترة.

انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية 2023

وانطلقت الامتحانات التحريرية لطلاب الدبلومات الفنية الصناعي، والزراعي، والتجاري، والفندقي، أمس السبت الموافق 27 مايو 2023 وفق الجدول المعتمد.

وأدى امتحانات الدبلومات الفنية في اليوم الأول 715 ألفًا و432 طالبًا وطالبة في مدارس التعليم الفني المختلفة في ألفين و542 لجنة.

ويصل عدد مواد الامتحانات التحريرية في امتحانات الدبلومات الفنية إلى ألف و336 مادة، وعدد مواد الامتحانات التحريرية للتكنولوجيا التطبيقية يبلغ 55 مادة.

وتجرى امتحانات الدبلومات الفنية في ألفين و550 لجنة على مستوى جميع محافظات الجمهورية، بمراقبة 184 ألفًا و204 أعضاء هيئة تدريس داخل كل لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية.

وشدد وزير التربية والتعليم على التزام رئيس اللجنة ومسئول الأمن بعدم مغادرة لجان امتحانات الدبلومات الفنية في نهاية اليوم إلا بعد التأكد من أن جميع الطلاب قد غادروا المدرسة بسلام.

ونوه وزير التربية والتعليم بالتأكد من وجود الحراسة اللازمة فضلًا عن التزام مسئولي الأمن بالمديريات والإدارات التعليمية التابعة لها بالإشراف على تنفيذ تلك التعليمات بكل دقة.

ونوه وزير التربية والتعليم بضرورة تهيئة الجو النفسي للطلاب والمعلمين، وبث مناخ الهدوء والطمأنينة، بالإضافة إلى البعد عن إثارة التوتر بين الطلاب.

ووجه وزير التربية والتعليم رؤساء لجان سير امتحانات الدبلومات الفنية بتكليف أحد الملاحظين من المشهود لهم بالنزاهة والانضباط للقيام بالعمل كمسئول أمن للجنة، ويعاونه في ذلك بعض العاملين.

وأوضح وزير التربية والتعليم إلى أن دور هؤلاء يكون الإشراف على البوابات، أثناء دخول وخروج الطلاب من اللجنة، واحتواء وتذليل كل ما يعكر صفو أداء امتحانات الدبلومات الفنية.