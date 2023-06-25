امتحانات الثانوية العامة من المنهج ووضعت بضوابط ومعايير (فيديو)

قال الدكتور حسن شحاته، أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، إن هدف امتحانات الثانوية العامة ليس المرور والنجاح ولكن الهدف منها التمييز وترتيب الطلاب حسب مهاراتهم وقدراتهم بحيث أن كل درجة في الامتحان تعبر عن قدرة الطالب".

وأضاف أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم" مساء اليوم الأحد، أن امتحانات الثانوية العامة يتم وضعها بضوابط ومعايير ولا تخرج عن الكتاب المدرسي".

وأشار الدكتور حسن شحاته، إلى أن الإجابات يجب أن تعبر بصدق عن قدرات الطلاب وإلا سيكون هناك تفوق وهمي بين الطلاب، والجميع يحصل على الدرجات النهائية".

الهدف من الامتحانات هو الفرز والتمييز بين الطلاب وتصنيفهم

وأكد أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، أن الهدف من امتحانات الثانوية هو الفرز والتمييز بين الطلاب وتصنيف الطلاب حسب مستواهم"، معقبا: "معنى أن يكون الامتحان في مستوى الطالب المتوسط هذا تعبير خطأ لأن الامتحان يجب أن يميز بين الطالب المتميز والطالب المتوسط والطالب تحت المتوسط".

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أنه يستطيع طلاب الثانوية العامة 2023 وأولياء الأمور الحصول على اجابات نموذج امتحان الكيمياء 2023 ثانوية عامة موقع الوزارة pdf بعد الانتهاء من أداء الامتحان اليوم، مشيرة إلى أن هناك آليات خاصة يتم اتباعها عند وضع اجابات نموذج امتحان الكيمياء 2023 ثانوية عامة موقع الوزارة pdf.

أهم آليات وضع اجابات نموذج امتحان الكيمياء 2023 ثانوية عامة موقع الوزارة pdf

وجاءت آليات وضع اجابات نموذج امتحان الكيمياء 2023 ثانوية عامة موقع الوزارة pdf كما أوضحته وزارة التربية والتعليم والفني كالتالي:

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه يجب أن تتم مراجعة اجابات نموذج امتحان الكيمياء 2023 ثانوية عامة موقع الوزارة pdf قبل بدء الامتحان، مشيرة إلى أن المسؤول عن مراجعة اجابات نموذج امتحان الكيمياء 2023 ثانوية عامة موقع الوزارة pdf هي اللجنة المتخصصة التي يتم تشكيلها من قبل مستشار المادة والتي تتكون من 10 متخصصين بالمادة.

كما شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة أن يكون آليات اجابات نموذج امتحان الكيمياء 2023 ثانوية عامة موقع الوزارة pdf متطابقا مع جميع نماذج امتحان الكيمياء للصف الثالث الثانوية (أ،ب،ج،د).

وفي هذا الإطار شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من اتباع بعض التعليمات عند وضع اجابات نموذج امتحان الكيمياء 2023 ثانوية عامة موقع الوزارة pdf.

وجاءت أهم التعليمات لوضع اجابات نموذج امتحان الكيمياء 2023 ثانوية عامة موقع الوزارة pdf كالتالى:

1- يجب أن يتم وضع أسئلة الاختيار من متعدد بدقة وعدم احتمالها أكثر من إجابة، ذلك عند وضع لوضع اجابات نموذج امتحان الكيمياء 2023 ثانوية عامة موقع الوزارة pdf.

2- كما يجب أن تتأكد اللجنة المخصصة في المادة من دقة الأسئلة ووضع اجابات نموذج امتحان الكيمياء 2023 ثانوية عامة موقع الوزارة pdf.

