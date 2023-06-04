فارس كرم يطرح ثاني أغنيات البومه "عالسريع".. قريبًا

يطرح الفنان اللبناني فارس كرم، ثاني أغنيات البومه بعنوان "عالسريع"، قريبًا، الذى يحمل اسم "فارس كرم 2023"، وذلك على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والمنصات الموسيقية المختلفة، والأغنية من كلمات وألحان فارس إسكندر وتوزيع عمر صباغ.

فارس كرم 2023

وطرح فارس كرم مؤخرًا أولى أغاني ألبومه الجديد "فارس كرم 2023" بعنوان "يسقط كل حدا"، وهي من كلمات رياض العلي، وألحان علي حسون، وتوزيع عمر صباغ، وصوّرها كليب مع المخرج جاد شويري.

وكان طرح المطرب اللبناني فارس كرم، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "هالله هالله يا دني" على طريقة الفيديو كليب على موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب، وعدد من المنصات الموسيقية المختلفة.

تفاصيل أغنية "هالله هالله يا دني"، كلمات وألحان فارس إسكندر، توزيع عمر صباغ، والكليب من إخراج سام كيال.

فارس كرم

تقول كلماتها:

هالله هالله يا دني شو صايرلي وشو بني الكان يحلف بِ حياتي ما بقا بيحبني الكان طيوب القلب يفوت كرمالي بحرب لو حدا زعلني مرة الأرض يخربها خرب صار يمرق ما يسلّم وبيتطلّع بالورِب كبرت بِ راسو حبيبي كبرت بِ راسو لما إجا تايبيع باع أغلى ناسو عاجناح حبي طار والحق عَليي صار عطيتو أنا أكتر.

من حجمو قويّتلّو العيار ... هيدي آخرة الدلع كتير دلّعتو انتزع اشتقت يغمرني بِ جرحي وتجي الغمرة عالوجع عيونو ما عم بعرفا لا حنية ولا دفا كان إحساسو بيموّت اليوم إحساسو اختفى الدنيي شو صرلا يا عالم ما بقا فيها وفا.

أحدث الإصدارات الغنائية لــ فارس كرم "قمرجي"

تقول كلماتها:

عليّ مثلِك ما مرق عمري بالحب احترق قلبي عم يلعب بمصيره وقلبك عم يلعب ورق شاطر يقهر فيّ بس ولا مرة بعذابي حس ساعة بيحرق لي شبابي وساعة بيطرنب لي القص عليّ مثلِك ما مرق عمري بالحب احترق قلبي عم يلعب بـمصيره وقلبك عم يلعب ورق شاطر يقهر فيّ بس ولا مرة بعذابي حس ساعة بيحرق لي شبابي وساعة بيطرنب لي القص قلبك واحد قمرجي إتركه.

فارس كرم

ما بسترجي حبه شقلب لي حياتي ثلاث مية وستين درجة كاشف لي كل أسراري مولّع بقلبي ناري بيلعب عن جروحي قمار وما بيلعب عن مصاري وعليّ مثلِك ما مرق عمري بالحب احترق قلبي عم يلعب بـمصيره وقلبك عم يلعب ورق يا كرم قلبي ما عم.

يتربى حتى جروحِك بيحبها أول مرة بقشع بنت عم تاكل شيخ الكُبة إذا ربحت وما ربحتي بحطهن كلهن ع صحتي حتى ترضي مستعد بيع اللي فوقي وتحتي عليّ مثلِك ما مرق عمري بالحب احترق قلبي عم يلعب بـمصيره وقلبك عم يلعب ورق يا كرم من حضنِك ها الرومانسي بيكفّي إربح لمسة قديشه قلبي.

محظوظ إنت طلعتي من شنصي غيرِك حدي مش شايف صولد وأكبر مش خايف قلبك جوكر بالغرام ما بيوقع إلا واقف وعليّ مثلِك ما مرق عمري بالحب احترق قلبي عم يلعب بـمصيره وقلبك عم يلعب ورق.