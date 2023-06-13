التعليم تتابع وصول امتحانات الثانوية العامة في الاقتصاد والإحصاء

تابعت غرفة العمليات المركزية لامتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم وصول أوراق امتحانات مادتي الاقتصاد والإحصاء إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

واطمأن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، وصول امتحانات الثانوية العامة في مادة الاقتصاد من خلال غرفة العمليات المركزية.

وشدد وزير التربية والتعليم على التأكد من دخول الطلاب إلى لجان امتحانات الثانوية العامة دون أي أجهزة إلكترونية من خلال استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان

ونوه وزير التربية والتعليم بضرورة المرور مرة أخرى بعد نصف ساعة من بداية امتحان الاقتصاد دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية.

وشدد وزير التربية والتعليم على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أية حالات غش من اي نوع، على أن تكون مسئولية اللجنة.

وتابع خالد عبد الحكم، نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة 2023، التواجد الأمني من قبل ممثلي وزارة الداخلية على مقار اللجان الامتحانية في مختلف المحافظات.

وتواصل نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة مع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية قبل بدء الامتحان، للاطمئنان على جاهزيتهم لبدء الامتحان.

وتأكد نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة من تأمين جميع مراحل امتحانات الثانوية العامة من طباعة الأسئلة، ونقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

امتحانات الثانوية العامة في الاقتصاد والإحصاء

ويؤدي طلاب الثانوية العامة بالشعبتين العلمية والأدبية، صباح اليوم الثلاثاء، امتحاني الاقتصاد والإحصاء للدور الأول من امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

وتجرى امتحانات الثانوية العامة في مادتي الاقتصاد والإحصاء داخل لجان مؤمنة بشكل تام ومراقبة في مختلف أنحاء الجمهورية.

وتعد الاقتصاد والإحصاء مادتي نجاح ورسوب فقط في الثانوية العامة وغير مضافة لمجموع الدرجات النهائية لشهادة الثانوية العامة التي تسلم لمكتب تنسيق الجامعات.

ويحتسب النجاح في مادتي الاقتصاد والإحصاء في الثانوية العامة من خلال الحصول على نصف الدرجة الكلية في الامتحانين بشكل كلي، ولا يشترط النجاح في كل مادة على حدة.

مواصفات امتحاني الاقتصاد والإحصاء في الثانوية العامة

يحتوي امتحانا الاقتصاد والإحصاء في الثانوية العامة على جميع الأسئلة موضوعية "اختيار من متعدد" فقط.

ويؤدون طلاب الثانوية العامة للشعبتين الأدبية والعلمية امتحاني الاقتصاد والإحصاء بنظام "البابل شيت".

ولا يتم توزيع كتيبات مفاهيم في امتحان الاقتصاد والإحصاء للثانوية العامة، مع وضع القوانين الخاصة بمادة الإحصاء في نهاية ورق أسئلة الامتحان؛ ليتمكن الطالب من الاستعانة بها في الإجابة.

