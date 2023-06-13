تقديم خدمات طبية خلال قافلة سكانية شاملة بالدلنجات

نظمت وحدة السكان بديوان عام محافظة البحيرة ،بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات ، قافلة سكانية شاملة بقرية خليل صالح التابعة لقرية البستان، تضمنت تقديم خدمات طبية وبيطرية ، وندوات تثقيفية ، لابناء القرية والقري المجاوره ،وذلك بمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة ، تم خلالها تقديم خدمات طبية وعلاجية لعدد 200 حالة ما بين باطنة وأطفال وامراض نساء ، وعمل تحاليل اعتلال كلوي لعدد 27 مواطن، وكذلك تحاليل لعدد 81 مواطن .

كما تم تقديم خدمات بيطرية، حيث تم رش 750 رأس ماشية، وتوعية المواطنين بمبادرة تطوير مراكز تجميع الالبان وكذلك التوعية بضرورة التحصينات والتطعيمات، بالإضافة إلى توفير سيارة أسطوانات غاز وتوزيع 70 أسطوانة بسعر المستودع، وخلال القافلة تم عقد ندوة حول أهمية صحة المرأه وخاصة بعد انتشار الأمراض وخاصة أورام الثدي و كيفية الفحص الذاتي طبقا للمرحلة العمرية لكل فتاة وسيدة .

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان وجهود محافظة البحيرة وخطتها في تكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية لتحسين الظروف المعيشية وتمكين مواطني القري من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والإحتياجات وتخفيف الأعباء عن كاهلهم .