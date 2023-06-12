رئيس جامعة المنصورة يتفقد أعمال امتحانات كليتى الآداب والحقوق

تفقد الدكتور شريف يوسف خاطر - رئيس جامعة المنصورة اليوم الاثنين أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثانى للعام الجامعي 2022-2023 م بكليتى الآداب والحقوق

وتفقد رئيس الجامعة خلال الجولة اللجان الامتحانية واعمال التصحيح بالكنترولات الخاصة بالفرق المختلفة بكلية الآداب استقبله خلال الجولة أ.د محمود الجعيدى عميد الكلية

كما تفقد رئيس جامعة المنصورة اللجان الامتحانية بكلية الحقوق استقبله خلال الجولة بكلية الحقوقالدكتور وليد الشناوى عميد الكلية،الدكتور تامر صالح وكيل الكلية للتعليم والطلاب.

واطمأن رئيس الجامعة ، خلال جولته، على الالتزام بضوابط أداء الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، وإتاحة كافة سبل الراحة والأمان والدعم لهم، والحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها، مؤكدًا حرصه على متابعة سير انتظام الامتحانات في الكليات وتوفير أجواء ملائمة للطلاب أثناء الامتحانات.

وقد أشاد رئيس الجامعة بحسن سير العملية الامتحانية و توافر الجو الملائم للطلاب لتأدية الإمتحانات ، مع تواجد جميع السادة مديرى البرامج ورؤساء الكنترولات والملاحظين داخل اللجان.

يأتى ذلك في إطار حرص إدارة جامعة المنصورة على متابعة أعمال الامتحانات .