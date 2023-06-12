مكافأة لجان امتحانات الثانوية العامة الخالية من الغش

وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمكافأة لجان امتحانات الثانوية العامة التي لم يثبت بها أية حالات غش للعام الدراسي 2022-2023.

وشدد وزير التربية والتعليم على معاقبة لجان امتحانات الثانوية العامة التي يثبت بها الغش بأية صورة من الصور.

وتأكد وزير التربية والتعليم من انتهاء كل الاستعدادات النهائية لجميع المديريات التعليمية لامتحانات الثانوية العامة، واتخاذ الإجراءات المشددة لمنع الغش.

تعليمات امتحانات الثانوية العامة 2023

ودعا وزير التربية والتعليم المراقبين إلى ضبط النفس والتحلي بالمسؤولية خلال امتحانات الثانوية العامة، وتوفير الهدوء داخل اللجان؛ حفاظًا على مصلحة أبنائنا الطلاب.

ونوه وزير التربية والتعليم بضرورة منع الغش بجميع أنواعه داخل اللجان، وعدم التجاوز مع الطلاب المخالفين والتعامل معهم بحكمة وهدوء.

ونبه وزير التربية والتعليم باتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة وجود غش وتطبيق الضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى تغطية جميع لجان امتحانات الثانوية العامة بمختلف أنحاء الجمهورية بكاميرات مراقبة، بهدف رصد أي أعمال غش داخل اللجان، ورصد أية مخالفات في حينها، من خلال غرف العمليات.

وشدد وزير التربية والتعليم على التأكد من دخول الطلاب إلى لجان امتحانات الثانوية العامة من دون أي أجهزة إلكترونية، مثل: "الهاتف المحمول، أو السماعات، أو الساعات السمارت والإلكترونية".

وشدد وزير التربية والتعليم على منع دخول الهواتف المحمولة مع الملاحظين، والتنبيه على الطلاب بأن حيازة الهاتف المحمول داخل لجان امتحانات الثانوية العامة جريمة حتى لو كان مغلقًا.

ووجه وزير التربية والتعليم باستخدام العصا الإلكترونية للتفتيش في الحالات التالية: أثناء دخول الطلاب، وداخل لجان السير الفرعية قبل توزيع الكراسات الامتحانية والتركيز على الديسكات، وبعد مرور نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية.

انطلاق امتحانات الثانوية العامة

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023 اليوم الإثنين، الموافق 12 يونيو 2023، في ألفين و98 لجنة سير امتحانات بكل قطاع.

ويؤدي نحو 783 ألف طالب وطالبة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023، اليوم الإثنين في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

