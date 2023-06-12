6 أطعمة مهمة لطلاب الثانوية العامة .. تقوي الذاكرة وتمنع اضطرابات النوم

مع انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة في مختلف المحافظات، تسيطر على الطلاب حالة من القلق والتوتر واضطرابات النوم، الأمر الذي قد يزعج البعض ويعطلهم عن إنجاز دروسهم أو يمنعهم من التركيز في الإمتحان.

أطعمة تقوي الذاكرة لطلاب الثانوية العامة

ووفقًا لما ذكره موقع bebrainfit.، يوصي خبراء الصحة طلاب الثانوية العامة بضرورة تناول بعض الأطعمة التي تحتوي علي العديد من الفيتامينات والمعادن التي تساهم في تنشيط المخ وتقوية الذاكرة، والتي من بينها تناول الأسماك والفواكه والبيض.

أطعمة تقوي الذاكرة لطلاب الثانوية العامة

وفي هذا الصدد، أكدت معظم الدراسات أن تناول الطلبة للأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المنشطة للعقل أثناء امتحانات الثانوية العامة، يزيد تدفق الدم إلى المخ، ويحفز تكوين خلايا دماغية جديدة، بالإضافة إلى إصلاح خلايا المخ الموجودة، وحماية خلايا المخ من التلف والشيخوخة.

وفيما يلي يقدم خبراء الصحة قائمة ببعض الأطعمة التي تساعد على تقوية الذاكرة قبل امتحانات الثانوية العامة.

1- الأفوكادو

يحتوي الأفوكادو على الدهون الأحادية غير المشبعة، وهي نفس النوع من الدهون الصحية الموجودة في زيت الزيتون، وقد يحسن تدفق الدم، كما يحتوي على نسبة عالية من التيروزين، وهو حمض أميني يمثل مقدمة للدوبامين، وهو مادة كيميائية في الدماغ تحافظ على تحفيزك وتركيزك.

2- الأطعمة الغنية بالأوميجا 3

تشمل الأطعمة التي تحتوي علي الأوميجا 3 الأسماك، ولحوم البقر، الدجاج.

3- الجوز

يحتوي الجوز على كميات كبيرة من ALA ( حمض ألفا لينولينيك) ، وهو الشكل النباتي لأحماض أوميجا 3 الدهنية الأساسية، وهو من الأطعمة القليلة التي تحتوي على السيروتونين الذي يرفع الحالة المزاجية.

4- البيض

أهم مصدر غذائي للكولين، مرتبط بمركب ب وهو مهم لأنه مقدمة للأسيتيل كولين ، وهو ناقل عصبي مرتبط بالذاكرة والتعلم.

5- التوت

التوت بجميع أنواعه غني بالفلافونويد ، مضادات الأكسدة القوية التي تحمي خلايا الدماغ من الأكسدة، كما تساعد مركبات الفلافونويد الموجودة في التوت على تحسين الذاكرة والتعلم والفهم اللفظي والقدرة العددية واتخاذ القرار.

6- الشوكولاتة الداكنة

تحتوي الشوكولاتة على القليل من الكافيين، وهو ما يكفي فقط لتعزيز الذاكرة والمزاج والتركيز، و يحفز تدفق الدم إلى الدماغ لتقوية الذاكرة.