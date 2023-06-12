حالات استخدام العصا الإلكترونية في لجان امتحانات الثانوية العامة

كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، عن حالات استخدام العصا الإلكترونية بلجان امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

ونوه وزير التربية والتعليم بأن العصا الإلكترونية تستخدم بهدف القضاء على الغش، من خلال ضبط أية أجهزة إلكترونية مع الطلاب قبل استخدامها.

وشدد وزير التربية والتعليم على التأكد من دخول الطلاب لجان امتحانات الثانوية العامة دون أيو أجهزة إلكترونية، مثل: "الهاتف المحمول، أو السماعات، أو الساعات السمارت والإلكترونية".

وأوضح وزير التربية والتعليم أن حالات استخدام العصا الإلكترونية للتفتيش هي: أثناء دخول الطلاب لجان امتحانات الثانوية العامة، وقبل توزيع الكراسات الامتحانية داخل لجان السير الفرعية مع التركيز على الديسكات، وبعد مرور نصف ساعة من بداية وقت الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية.

تعليمات منع الغش في امتحانات الثانوية العامة

أكد وزير التربية والتعليم ضرورة منع الغش بجميع أنواعه داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023، وعدم التجاوز مع الطلاب المخالفين والتعامل معهم بحكمة وهدوء.

وشدد وزير التربية والتعليم على اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة ضبط حالة غش وتطبيق الضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات، بالإضافة إلى تطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى تغطية جميع لجان امتحانات الثانوية العامة في مختلف أنحاء الجمهورية بكاميرات مراقبة، بهدف رصد أية أعمال غش داخل اللجان، ورصد أية مخالفات عن طريق غرف عمليات الامتحانات.

ونبه وزير التربية والتعليم بمنع دخول الهواتف المحمولة مع الملاحظين، والتنبيه على الطلاب بأن حيازة الهاتف المحمول داخل لجان امتحانات الثانوية العامة جريمة.

ووجه وزير التربية والتعليم بمكافأة لجان امتحانات الثانوية العامة التي لم يثبت بها أية حالات غش، ومساءلة لجان امتحانات الثانوية العامة التي يثبت بها الغش.

حالات استخدام العصا الإلكترونية

١. استخدام العصا الإلكترونية أثناء دخول الطلاب لجان امتحانات الثانوية العامة.

٢. قبل توزيع الكراسات الامتحانية داخل لجان السير الفرعية مع التركيز على الديسكات.

٣. بعد مرور نصف ساعة من وقت الامتحان تستخدم العصا الإلكترونية دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية.

انطلاق امتحانات الثانوية العامة

تبدأ امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023 صباح اليوم الإثنين، الموافق 12 يونيو 2023، في ألفين و98 لجنة امتحانية بكل قطاع.

ويؤدي نحو 783 ألف طالب وطالبة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023، اليوم الاثنين في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، ضمن المواد غير المضافة للمجموع في الثانوية العامة.

