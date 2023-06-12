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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان الاقتصاد والإحصاء غدا

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

يؤدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيه غدا الثلاثاء13 يونيو 2023 الأمتحان فى مادتى الاقتصاد والاحصاء
وتستقل اللجان والاستراحات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة 53 الف 414 طالب وطالبة (علمى علوم 31688 وعلى رياضة 7327 والشعبة الأدبية 14054 طالب وطالبة وعدد طلاب المنازل 4320 والخدمات 2188 والدبلومه الأمريكية 344).

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طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان الاقتصاد والإحصاء غدًا

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وأكد ناصر شعبان وكيل وزارة التعليم بالدقهلية، أن إجمالى لجان امتحانات الثانوية العامة 151 لجنه امتحانية ( 147 لجنه امتحانية ) (ولجنة النور للمكفوفين ولجنة السجن بجمصة ولجنة مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بجمصة ولجنة معهد الأورام بالمنصورة).

وأشار وكيل الوزارة إلى توافر الاعداد الكافية من كتيبات المفاهيم لطلاب الثانوية العامة وتوزيعها على جميع الإدارات التعليمية لتوزيعها على كافة اللجان الامتحانية.

وصرح وكيل الوزارة، انه تم تشكيل غرفة العمليات المركزية لامتحانات الثانوية العامة بديوان المديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لتذليل العقبات وحل المشكلات التى قد تواجه رؤساء اللجان أثناء سير اللجان الامتحانية.

وفيما يتعلق بتكثيف الإجراءات الصحية ومتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية بلجان امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، قال وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أنه تم توفير إشراف طبى لكل لجنة يضم طبيب او زائرة صحية وتم التنسيق مع فرع هيئة الإسعاف لتوفير سيارة إسعاف فى كل موقع تجمع لجان بعدد 60 سيارة إسعاف للتعامل الفورى مع أية طوارئ.

كما تم إعداد المستشفيات من قبل ادارة الطوارئ والرعاية الحرجة لإستقبال أية حالات خلال فترة الإمتحانات، كما أنه يتم تنفيذ برنامج مرور على اللجان من قبل مديرى الإدارات الصحية للتأكد من وجود الإشراف الصحى وتوافر الإسعافات الأولية ومتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية وتوافر الكمامات والإطمئنان على الحالة العامة للطلبة باللجان، كما تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية للمتابعة اليومية والتعامل الفورى مع أية طوارئ.

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