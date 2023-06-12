بوكليت النحو للثانوية الأزهرية القسم الأدبي 2023

نشرت إدارة قطاع المعاهد الأزهرية بوكليت امتحانات الثانوية الأزهرية 2023، وذلك قبل مدة كبيرة من إعلان الجداول للطلاب، ويحتاج اليها الطلاب في أيام الامتحانات وذلك للمراجعة النهائية حتى يتسنى لهم الاطلاع على الشكل الرسمي لورقة الامتحانات.

ونقدم لكم خلال التقرير التالي، البوكليت الرسمي لمادة النحو لطلاب القسم الأدبي بالثانوية الأزهرية 2023.



يتكون بوكليت النحو لطلاب القسم الأدبي، من 12 ورقة موزعة على 5 أسئلة بمدة زمنية ساعتين.

السؤال الأول عليه 8 درجات وهو عبارة عن جزئين عرف المصطلحات التالية والجزء الثاني هو ضع علامة صح أو خطأ، والسؤال الثاني جزئين الأول منه مقالي والثاني ما الحكم إن عليه 8 درجات، والسؤال الثالث عبارة جزئين الاول منه مقالي والثاني علل ما يأتي وعليه 8 درجات، والسؤال الرابع جزئين الاول منه مقالي والثاني اختر الاجابة الصحيحة وعليه 8 درجات، السؤال الخامس جزئين الاول منه مقالي والثاني علل ما يأتي وعليه 8 درجات.

ويمكنك الحصول على بوكليت النحو لطلاب الثانوية الأزهرية القسم الأدبي من خلال هنـــــــــــــا.





جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2023 القسم العلمي





تبدأ امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 للقسم العلمي في الثالث من شهر يونيه المقبل على ان يكون الجدول كالتالي:

السبت 3 يونيه مادتي الفقه والحديث

الاثنين 5 يونيه القرآن الكريم

الأربعاء 7 يونيه الجبر والهندسة الفراغية

السبت 12 يونيه اللغة الأجنبية

الاثنين 14 يونيه الاستاتيكا

الأربعاء 16 يونيه الأدب والنصوص

السبت 19 يونيه التفاضل والتكامل

الاثنين 21 يونيه النحو

الأربعاء 23 يونيه الكيمياء

السبت 24 يونيه الكيمياء

الاثنين 26 يونيه الديناميكا

اجازة عيد الأضحى المبارك

الاثنين 5 يوليو الفيزياء

الاربعاء 7 يوليو البلاغة

السبت 10 يوليو التوحيد

الاثنين 12 يوليو الصرف

الأربعاء 14 يوليو التفسير



جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2023 القسم الأدبي



تبدأ امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 للقسم الأدبي في الرابع من شهر يونيه المقبل على ان يكون الجدول كالتالي:

الأحد 4 يونيه مادتى الفقه والحديث

الثلاثاء 6 يونيه القرآن الكريم

الخميس 8 يونيه البلاغة

الأحد 11 يونيه الجغرافيا

الثلاثاء 13 يونيه النحو

الخميس 15 يونيه التفسير

الأحد 18 يونيه التاريخ

الثلاثاء 20 يونيه الفلسفة

الخميس 22 يونيه الأدب

الأحد 25 يونيه اللغة الأجنبية الأولى

اجازة عيد الأضحى المبارك

الثلاثاء 4 يوليو الصرف والانشاء

الخميس 6 يوليو التوحيد

الأحد 9 يوليو اللغة الأجنبية الثانية