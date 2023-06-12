تعليم كفر الشيخ: لم نتلق شكاوى عن أداء امتحانات الثانوية العامة

تابع وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ محمد عبدالله، الاثنين، امتحانات الثانوية العامة في لجان المحافظة البالغ عددها 76 لجنة عامة، من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية، فقد أدى الامتحان 24 ألفا و326 طالبا وطالبة امتحان مادة التربية الدينية، وأدى 24 ألفا و137 طالبا وطالبة امتحان مادة التربية الوطنية، وتغيب عن أداء الامتحانات 153 طالبا وطالبة، ولم ترصد غرفة العمليات أي شكاوى أو مخالفات.

جاهزية الاستراحات المعدة لاستقبال رؤساء اللجان

وأوضح "عبدالله "، أن الغرفة تابعت منذ الصباح الباكر وصول أسئلة الامتحانات إلى اللجان الامتحانية وسط إجراءات أمنية ودخول الطلاب للجان في سهولة ويسر مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وأن المديرية انتهت من كل الاستعدادات الخاصة بعقد امتحانات الثانوية العامة 2023م من حيث جاهزية المدارس التي ستكون بها لجان الامتحانات، وجاهزية الاستراحات المعدة لاستقبال رؤساء اللجان، والمراقبين الأوائل، والملاحظين بجميع الإدارات التعليمية والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات.