البحر الأحمر تنهى استعدادها لامتحانات الثانوية العامة

اجتمع اليوم هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر مع (مدير عام التعليم العام _ مدير إدارة الشئون القانونية _ أعضاء اللجنة الثلاثية _ مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات - مشرف عام الاستراحات - مدير إدارة الأمن

مديري الإدارات التعليمية- مدير إدارة المتابعة ) وذلك لمتابعة الاستعدادات النهائية لبدء إمتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣وجاهزية اللجان لإستقبال الطلاب لأداء الإمتحانات من حيث الأثاث والإنارة والتهوية والأمن والنظافة والتعقيم وتنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة الطلاب والقائمين على العملية الإمتحانية

وعلى صعيد آخر فقد وجه وكيل التعليم مديرى الإدارات التعليمية بتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لرؤساء اللجان فى تنظيم دخول الطلاب ومنع تزاحمهم وأولياء الأمور بمحيط المدارس فضلاً عن متابعة تجهيزات الإستراحات على أعلى مستوى

فى ظل الحراسة الأمنية والرعاية الكاملة وتجهيزها بكل سبل المعيشة اللازمة وإعدادها بشكل جيد

وتزويدها بالأدوات اللازمة لضمان حسن إقامه المراقبين ورؤساء اللجان بما يتناسب مع مكانه المعلم. مؤكداً على أنه تم التنسيق مع مديرية أمن البحر الأحمر والحماية المدنية وشرطة النجده لتأمين أوراق الأسئلة والإجابة ومقار سير الإمتحانات

بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الصحة لتوفير طبيب داخل كل لجنه من لجان سير الإمتحانات

كما ناقش إستعدادات تشكيل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وربطها بغرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة سير الإمتحانات والتدخل الفوري لحل أى مشكله قد تواجه سير العملية الإمتحانية.

هذا وقد شدد وكيل الوزارة على ضرورة تضافر كافة الجهود والعمل على توفير الأجواء الملائمة والهادئة أمام الطلاب لأداء الإمتحانات بسهولة ويسرمع الإلتزام بكافة القوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة للعملية الإمتحانية

وعدم السماح للطلاب بدخول اللجان حاملين أى أجهزة إلكترونية مع عدم قيام العاملين باللجان بإستخدام التليفون المحمول أثناء سير الإمتحان.

كما أعطي وكيل الوزارة تعليماته بتوفير المناخ التربوي الآمن للجميع والعمل كأسرة واحدة وإحتواء المشكلات وتيسير الأمور قدر المستطاع في ضوء القواعد والقوانين المنظمة للعمل

وإتخاذ القرارات التي من شأنها الحد من أي معوقات تعوق سير العملية الإمتحانية وتطرق وكيل التعليم لعدة موضوعات هامة منها متابعة موقف تقديم أولياء الأمور لذويهم للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ (أولي رياض _ أول إبتدائي )

(رسمي _ رسمي لغات ) علي موقع الوزارة بالإضافة إلى ضرورة إستغلال فترة عدم تواجد الطلاب بالمدارس في الإهتمام بالنظافة العامة وإزالة الرواكد أياً كانت وأكد على متابعة العجز في الفصول والمباني والأثاث وإستكمال المعامل ومستلزماتها مشيراً إلى التجهيز لامتحانات الدور الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ وحصر موقف العجز والزيادة بالمدارس

و أشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلي الإستعداد للإعلان عن الوظائف الشاغرة وفق قانون ١٥٥ لسنة ٢٠٠٧ فضلاً عن الإهتمام بمتابعة مراكز تنمية القدرات والأنشطة الصيفية وتفعيلها بجميع المدارس