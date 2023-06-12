التربية الدينية والوطنية ترسمان الابتسامة على طلاب الثانوية العامة بالإسكندرية

رسمت التربية الدينية والتربية الوطنية الفرحة والابتسامة على وجود طلاب الثانوية العامة في الإسكندرية لسهولة الامتحان معبرين عن سعادتهم كونه أول مادة وادخلت عليهم الفرحة وأعطتهم أملًا فى باقى المواد.

كان قد انطلق ماراثون امتحانات شهادة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسى 2022 /2023، في لجان مراقبة ومؤمنة.

يؤدي الطلاب امتحانات الثانوية العامة 2023، ، فى المواد الدراسية غير المضافة للمجموع، حيث يؤدى الطلاب امتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، بينما يؤدى الطلاب الثلاثاء امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء، ثم يؤدى الطلاب الامتحانات فى المواد المضافة للمجموع يوم الأحد ١٨ يونيو الجاري.

فرحة الطلاب عقب خروجهم من أول أيام امتحانات الثانوية العامة

رصدت الوفد فرحة الطلاب عقب خروجهم من اول ايام امتحانات الثانوية العامة.

وقال الطالب أحمد ياسر امتحان التربية الدينية كان سهل ويشعرهم بالرضا عن مستوى الاسئلة لافتا الى ان الاسئلة جميعها واضحة مباشرة ،مؤكدا ان سهولة الامتحان جاءت بشكل مباشر ولا يوجد فيه اسئلة تتطلب مجهود أو تفكير ذهنى.

وأوضح الطالب يوسف عصام علي أن الأسئلة جاءت في مستوى الطالب المتوسط، كما أنها لم تخرج عن الكتاب المدرسي، مؤكدًا أنه أيخلو من الغموض وأسئلته تكون واضحة وسهلة، كما أنه رسم الفرحة على وجوه زملائه.

سهولة الامتحانات فى أول أيام الثانوية العامة

وأكد عدد من الطلبة والطالبات، سهولة الامتحانات فى أول أيام الثانوية العامة، مشيرين إلى أنهم وجدوا سهولة ويسر في عمليات الدخول والخروج باللجان، بالإضافة إلى التعامل الطيب من المراقبين.

عبر اولياء الامور الطلاب عن فرحتهم بالامتحان وقالوا يارب كملها على خير امتحان الدين والوطنية كانوا سهلين ورسم ا الفرحة على وجوه ابناءنا ويارب كلة يجى سهل عشان تعب السنين مايروحش على الأرض.

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قام بجولة ، للاطمئنان على سير الامتحانات والتأكد من اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والسكان وعدم وجود أي عقبات تواجه سير الامتحانات.

وأكد الشريف أن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية والجهات المعنية حريصة علي اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لتوفير بيئة مناسبة لأداء الامتحانات.وأضاف أنه تم تكليف رؤساء الأحياء بتكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس، وحملات مصادرة مكبرات الصوت، ومنع تواجد الباعة الجائلين، والتشديد علي اتباع جميع التعليمات التي وضعتها وزارة التربية والتعليم لضمان سير الامتحانات بالشكل الصحيح.

وأكد المحافظ علي قيام مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية والجهات المعنية باتخاذ الإجراءات الاحترازية من تعقيم كامل لجميع مقار أعمال الامتحانات قبل وبعد كل امتحان، وقياس درجة الحرارة لكل الطلاب والمعلمين يوميًا، وشدد على عدم السماح بأية تجمعات للطلاب أمام اللجان حفاظا على سلامتهم. وكذلك توزيع المخصصات الطبية التي خصصتها الوزارة يوميًا علي الطلاب والمعلمين.

وأضاف أنه تم توفير ممرات مغطاة أمام مقار اللجان، وتوفير بوابات التعقيم، وتوفير سيارة إسعاف لخدمة مقار لجان النظام والمراقبة، فضلاً عن تزويد كل لجنة بصندوق إسعافات أولية، والتنبيه علي مراعاة المسافات البينية والتباعد الاجتماعي.

من جانبه، أوضح الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم أن عدد المتقدمين للامتحان بلغ 56579 طالبًـا منهم 23056 للشعبة الأدبية ، و21444 للشعبة العلمية ، و 9845 للرياضيات ، و2234 دولي يؤدون امتحاناتهم أمام 148 لجنة بالإدارات التعليمية الثماني. ومن المقرر أن تنتهي في 15 / 7 / 2023.وأضاف أنه تم تجهيز 32 استراحة بجميع الإدارات وتوفير كافة مستلزمات الإقامة لرؤساء اللجان.

وقالت الدكتورة نادية فتحى، وكيل مديرية التربية والتعليم في الاسكندرية، إن المديرية أنهت استعداداتها لاستقبال ماراثون امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام 2022/2023، موضحة أنه من المقرر أن يؤدي الامتحان 56 ألف و579 طالب وطالبة أمام 148 مقر لجنة امتحانية، بواقع 23063 طالبًا للقسم الادبى و21444 للشعبة العلمية ورياضة 9845 طالب ودولى 2234 طالب.

وأشارت إلى أنه تم الانتهاء من فرش وتجهيز 32 استراحة لاستقبال المعلمين رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل المنتدبين من المحافظات الاخري، موضحة أنها أجرت جولة ميدانية لتفقد الاستراحات للتأكد من تجهيزها بالشكل اللائق لاستقبال المعلمين من المراقبين ورؤساء اللجان، حيث تم دعم كل استراحة بكل مستلزمات الإعاشة والاستضافة وكل التجهيزات المطلوبة، للتيسير على الملاحظين والمراقبين أثناء فترة الامتحان، من فرش ومبردات مياه ومراوح وبوتاجازات وغيرها.