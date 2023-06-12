كشف ملابسات فيديو سير سيارة عكس الاتجاه والاصطدام بأخرى

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على "فيس بوك"تضمن قيام قائد سيارة بالسير عكس الإتجاه والإصطدام بسيارة أخرى.. وضبط مرتكب الواقعة.

ففى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول منشور مدعوم بمقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".. متضمناً قيام قائد سيارة ملاكى بالسير عكس الإتجاه بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة، وقيامه بالإصطدام وإحداث تلفيات بسيارة أخرى ملك أحد المواطنين "مقيم بدائرة القسم"، وقيام قائد السيارة بالفرار والهرب عقب ذلك.

باجراء التحريات وجمع المعلومات والتعامل الفنى تبين أن السيارة مملوكة (لإحدى السيدات –بمنطقة مدينة نصر) ، وبإستهدافها أفادت بأن السيارة وقت إرتكاب الواقعة كانت بحوزة (مالك ورشة ميكانيكا بمنطقة الأميرية).

بإستهداف الأخيرأمكن ضبطه والسيارة المستخدمة فى الواقعة ، وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة وأقر بأن السيارة كانت بحوزته بقصد تصليحهاوأنه عقب ذلك قام بتجربتها فى المنطقة محل الواقعة وحال سيره إصطدم بسيارة أخرى وقام بالفرار بالسيارة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كشف ملابسات مشاجرة في حدائق القبة

وقامت أجهزة وزارة الداخلية بكشف مُلابسات مُشاجرة عنيفة تسببت في إصابة شاب في منطقة حدائق القبة.

واتخذت السلطات المعنية الإجراءات المُتبعة في هذه الحالات.

وتقوم الأجهزة الأمنية بتكثيف حملاتها الأمنية لضبط الجريمة بكافة صورها وأشكالها، وللإيقاع بالهاربين من قبضة القانون.

ففى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الحدائق بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبال (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم "مصاب برش خرطوش")إثر إدعاء مشاجرة بالمنطقة محل سكنه، بالانتقال وسؤاله إتهم (3 أشخاص - مقيمين بذات العنوان) بالتعدى عليه بالسب والضرب وإحداث إصابته بإستخدامسلاح نارى "فرد خرطوش" كان بحوزة أحدهم بسبب خلافات بينهم حول الجيرة .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وبحوزة أحدهم (السلاح المستخدم فىإرتكاب الواقعة - طلقة لذات العيار) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة لذات السبب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وتكثف أجهزة وزارة الداخلية من حملاتها الأمنية من أجل التأكد من إنفاذ القانون على الجميع، ولضبط المُخالفين والمجرمين والهاربين من الأحكام القضائية.

وتستهدف الحملات الوصول لمجتمعٍ أكثر أمناً الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على الوطن والمواطنين.