عقوبة تنتظر حالات الغش في الثانوية العامة.. التعليم توضح

أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، شادي زلطة، تفاصيل حالة الغش التي تم رصدها بمحافظة الشرقية في أول أيام امتحانات الثانوية العامة، بمادة الدين، مؤكدا أنه تم رصد الحالة فور وقوعها من قبل مراقب اللجنة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وقال خلال تصريحات تليفزيونية، مساء الإثنين، إنه كان هناك انضباط في اليوم الأول في لجان الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أنه تم ضبط 3 حالات غش في الشرقية، سوهاج، والمنصورة، وكلها من خلال الهاتف المحمول

وتابع شادي زلطة، أنه سيتم تطبيق عقوبة على الطالب قد تصل للحرمان من الامتحانات لمدة عامين، كما سيتم استدعاء المراقبين والتحقيق معهم وبناءً عليه سيتم اتخاذ الإجراءات معهم، وتم ضبط حالة غش عن طريق كاميرات المراقبة.



تأمين الداخلية

أنهت أجهزة وزارة الداخلية استعدادتها لتأمين امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2022/2023.

جاء ذلك باعتماد خطط التأمين التى تشمل الإنتشار الأمنى المكثف بمحيط اللجان التى تستقبل الطلاب لتوفير الأجواء المناسبة لأداء الإمتحان وتم إتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتأمين عملية نقل أوراق الإمتحانات إلى مقر اللجان.

وتعيين تمركزات أمنية ثابتة بمحيط اللجان للتعامل مع المواقف الطارئة والتصدى لكل صور الخروج على القانون.

كما تمتد خطة التأمين إلى كل الطرق والمحاور المؤدية للجان وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الطلاب إلى لجان الامتحانات.

وقامت قيادات المديريات على مستوى الجمهورية بتفقد محيط لجان امتحانات الثانوية العامة ، والتأكد من جاهزية واستعداد كافة القوات المشاركة فى عملية التأمين، والتشديد على التعامل الحاسم مع أى موقف قد يؤثر على سير الإمتحانات وتقديم كافة أوجه العون والمساعدة للطلاب والتعامل الفورى مع أى شكاوى تواجههم ، بهدف توفير الأجواء الملائمة لجميع الطلاب خلال الامتحانات.

انطلاق امتحانات الثانوية العامة

انطلقت أمس الإثنين امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023.

وأدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية خلال الفترة الأولى الامتحان في مادة التربية الدينية بإجمالي 699 ألفًا و419 ألف طالب وطالبة أمام 2097 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

وفي الفترة الثانية، أدى طلاب الثانوية العامة الامتحان في مادة التربية الوطنية بعدد 700 ألف و399 طالبًا وطالبة.

وأدى 1824 طالبًا وطالبة امتحان الدور الأول من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا مادة التربية الدينية فترة أولى، وامتحان التربية الوطنية فترة ثانية، بينما أدى 255 طالبًا وطالبة من طلاب مدارس المكفوفين مادة التربية الدينية.