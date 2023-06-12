امتحانات الثانوية العامة بضوابط وإجراءات صارمة وتغطية اللجان بكاميرات مراقبة (فيديو)

ساعات قليلة تفصلنا عن بداية مارثون امتحانات الثانوية العامة، وينطلق ماراثون الامتحانات في التاسعة من صباح اليوم الإثنين، في لجان مؤمنة بجميع أنحاء الجمهورية.

امتحانات الثانوية العامة.. تقنية كاميرات المراقبة فى كل قطاع بالجمهورية

وأكد شادي زلطة متحدث التعليم العالي، أن تقنية كاميرات المراقبة المطبقة هذا العام في إمتحانات الثانوية العامة، مشددًا على أن تقنية الكاميرات تأتي ضمن ضوابط وإجراءات صارمة التي تنتهجها الوزارة لضبط إيقاع اللجان وعدم وجود أي ثغرات تتيح الغش الالكتروني أو عبر الهواتف المحمولة، وجاء ذلك خلال مداخلة خلال برنامج " كلمة أخيرة"، مع الاعلامية لميس الحديدي على شاشة "أون".

وأشار إلى أن كاميرات المراقبة تم تركيبها على مستوى اللجان في كافة أنحاءالجمهورية لرصد أي تحركات مخالفة، حيث تتم المراقبة مباشرة من غرفة عمليات مركزية لاتخاذ الاجراءات المناسبة، مؤكدًا أن ثمة ضوابط أخرى إجرائية جنباً إلى جنب مع تقنية كاميرات مراقب أبرزها التأكيد والتشديد على عدم دخول الطلاب سواء بساعات السمارت أو السماعات أو التليفونات.

ووجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المراقبين بضبط النفس خلال امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التربية والتعليم مع مديرى المديريات التعليمية، ورؤساء لجان سير امتحانات الثانوية العامة بجميع المحافظات، اليوم الأحد، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

ونبه وزير التربية والتعليم على المراقبين بالعمل على توفير الهدوء داخل اللجان؛ حفاظًا على مصلحة أبنائنا الطلاب متمنيًا التوفيق لجميع الطلاب.

ويؤدي نحو 783 ألف طالب وطالبة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023، اليوم الإثنين في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

ويبلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام 783 ألفًا و25 طالبًا وطالبة، منقسمين إلى: 276 ألفًا و211 طالبة وطالبة بالشعبة الأدبية، و391 ألفًا و671 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم) و98 ألفًا و658 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).

ويؤدي طلاب الثانوية العامة في ألفين و98 لجنة سير امتحانات بكل قطاع على مستوى الجمهورية، بإجمالي 11 لجنة نظام ومراقبة بكل قطاع على مستوى الجمهورية.

وتبدأ امتحانات شهادة الثانوية العامة، يوم الإثنين، الموافق 12 يونيو 2023، وحتى يوم الخميس 13 يوليو 2023 في لجان تقليدية مؤمنة ومراقبة بالمدارس بشكل ورقي.