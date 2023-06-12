طلاب الثانوية العامة يؤكدون سهولة امتحاني "الدين والتربية الوطنية"

أدى منذ قليل طلاب الثانوية العامة اليوم الإثنين، امتحان مادتي المواد غير المضافة للمجموع وهي التربية الدينية والوطنية معربين عن فرحتهم بسهولة الامتحان واجتيازه بشكل هادئ ومبسط، مشيرين إلى أن الامتحان لم يخرج عن المنهج الدراسي ولا المراجعات النهائية، متمنين دوام الفرحة.

وقالت ولية أمر أحد الطلاب، إنهم أتموا المذاكرة والمراجعة على أكمل وجه، وإن الأبناء قد اجتازوا امتحان الدين والتربية الوطنية بشكل جيد، وتابعت أن غدًا سوف يمتحنون الاقتصاد والإحصاء ويعدان من المواد التي لا تضاف على المجموع.

تشديدات أمنية بمحيط مدارس الدقي في الجيزة

وقد شهد محيط المدارس بالدقي بمحافظة الجيزة تشديدات أمنية من خلال نشر كردون أمني لمنع اندلاع أي أحداث شغب تعكر صفو الامتحانات.

وقد انطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة اليوم الإثنين بأداء امتحاني المواد غير المضافة للمجموع منها التربية الدينية والوطنية والذي من المقرر أن ينتهي يوم ١٣ يوليو الجاري، وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم



