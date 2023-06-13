طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني الاقتصاد والإحصاء خلال ساعات

يؤدى طلاب الثانوية العامة في تمام التاسعة من صباح غد الثلاثاء، امتحاني مادة الاقتصاد والإحصاء للدور الأول من امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

وتجرى امتحانات الدور الأول من الثانوية العامة في مادتي الاقتصاد والإحصاء داخل لجان مؤمنة بشكل تام ومراقبة في مختلف أنحاء الجمهورية.

وتعد الاقتصاد والإحصاء مادي نجاح ورسوب فقط في الثانوية العامة وغير مضافة لمجموع الدرجات النهائية لشهادة الثانوية العامة النهائية.

ويحتسب النجاح في مادتي الاقتصاد والإحصاء في الثانوية العامة بالحصول على نصف الدرجة الكلية في الامتحانين بشكل كلي، ولا يشترط النجاح في كل مادة على حدة.

مواصفات امتحاني الاقتصاد والإحصاء في الثانوية العامة

كشفت وزارة التربية والتعليم أن امتحاني الاقتصاد والإحصاء في الثانوية العامة يحتويان على جميع الأسئلة موضوعية "اختيار من متعدد" فقط.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن طلاب الثانوية العامة للشعبتين العلمية والأدبية يؤدون امتحاني الاقتصاد والإحصاء بنظام "البابل شيت".

وأكدت وزارة التربية والتعليم عدم توزيع كتيبات مفاهيم في امتحان الاقتصاد والإحصاء للثانوية العامة، مع وضع القوانين الخاصة بمادة الإحصاء في نهاية ورق أسئلة الامتحان؛ ليتمكن الطالب من الاستعانة بها في الإجابة.

ونوهت وزارة التربية والتعليم بأن أوراق الأسئلة والإجابة الخاصة بامتحان الاقتصاد والإحصاء للثانوية العامة تحتوي على أكثر من باركود للتقليل من الغش الإلكتروني وإثبات حق الطالب.

وأضافت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الثانوية العامة تصحح بشكل إلكتروني مركزي، من دون أية تدخلات بشرية؛ لضمان تحقيق العدالة بين الطلاب.

انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2023

انطلق ماراثون امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، للدور الأول، أمس الإثنين الموافق 12 يونيو 2023، في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية الامتحان في مادة التربية الدينية بإجمالي 699 ألفًا و419 ألف طالب وطالبة أمام 2097 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

كما أدى 700 ألف و399 طالبًا وطالبة بالصف الثالث الثانوية الامتحان في مادة التربية الوطنية خلال الفترة الثانية.

وأكد خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة للدور الأول، أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل.

وأوضح نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة 2023 أنه تأكد من التأمين بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان وحتى لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وتعهد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن تجرى امتحانات الثانوية العامة 2023 دون أية مشكلات أو عراقيل.

وطمأن وزير التربية والتعليم طلاب الثانوية العامة بمراعاة المدة الزمنية المخصصة للامتحان عند اختيار الأسئلة، مع التأكيد على تباين الاختيارات حتى لا تربك الطالب.