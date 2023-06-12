ضوابط توزيع أوراق امتحانات الثانوية العامة 2023

شدد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم على اتخاذ ضوابط توزيع امتحانات الثانوية العامة داخل اللجان الامتحانية للعام الدراسي 2022-2023.

ونبه وزير التربية والتعليم على مديري المديريات التعليمية، ورؤساء اللجان بالالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى تزويد أعضاء الكنترول، للمشاركة مع رؤساء اللجان في عملية توزيع أوراق الأسئلة، والبابل شيت والأسئلة المقالية، والتنبيه على رؤساء اللجان بتنظيم أوراق الإجابة والأسئلة، لسهولة توزيعها.

ضوابط امتحانات الثانوية العامة

ووجه وزير التربية والتعليم بضرورة التأكد من قيام الطالب بتسجيل بياناته على ورقة الإجابة البابل شيت، وكراسة إجابة الأسئلة المقالية، وكراسة الأسئلة بصورة صحيحة.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى التأكد من تظليل المربعات الدالة على أرقام الجلوس، ومراجعة الملاحظين والتوقيع عليها بصحة البيانات، وتحرير محضر إثبات حالة عند امتناع كتابة الطالب بيانته.

وشدد وزير التربية والتعليم على رؤساء اللجان بالتنبيه على الطلاب بأنه لا يعتد بإجابة الطالب إلا في ورقة إجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية، مشيرا إلى أن أية إجابة على ورقة الأسئلة لن يعتد بها.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى عدم الاحتفاظ بكراسة الأسئلة الخاصة بالطلاب الغائبين، وتسليمها لرئيس اللجنة، مشددًا على تسليم الطالب ورقة الاسئلة في نهاية الامتحان، وعدم جمعها من قبل الملاحظين بأي شكل من الأشكال إلا في نهاية وقت الامتحان.

ونوه وزير التربية والتعليم بضرورة التحقق قبل فتح الصناديق من المعلومات المدونة عليها بأنها صحيحة وكاملة، وإجراء محضر الفتح، وتوزيع كراسات البابل شيت، وفقًا للإجراءات المتبعة للنماذج الأربعة.

ووجه وزير التربية والتعليم رؤساء اللجان بالتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية في حال حدوث أي مشكلة، أو أي أزمة للعمل على حلها على الفور وبشكل احترافي.



وأكد وزير التربية والتعليم توزيع كتيب المفاهيم على لجان الامتحانات قبل الامتحانات، منبها بضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وعدم إتلافه، وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا، وأن كتيب المفاهيم سيتم استخدامه للسنوات المقبلة.

وشدد وزير التربية والتعليم على التأكد من إعادة تدوير العمال داخل الإدارات فى لجان الثانوية العامة، واتخاذ الإجراءات المشددة لمنع الغش في اللجان.

انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023 في التاسعة من صباح اليوم الإثنين، الموافق 12 يونيو 2023، في ألفين و98 لجنة امتحانية بكل قطاع.

ويؤدي امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023، نحو 783 ألف طالب وطالبة اليوم الاثنين في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، ضمن المواد غير المضافة للمجموع في الثانوية العامة.