حددت وزارة التربية والتعليم مواصفات الورقة الامتحانية الخاصة بمادة الاقتصاد والإحصاء للثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

وتعد الاقتصاد والإحصاء مادة نجاح ورسوب للثانوية العامة ولا تدخل في مجموع الدرجات النهائية لشهادة الثانوية العامة التي تؤهل لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.



امتحان الاقتصاد والإحصاء للثانوية العامة

يؤدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، في التاسعة من صباح غد الثلاثاء، امتحان الدور الأول في الاقتصاد والإحصاء كمادة غير مضافة للمجموع.

وانطلقت صباح اليوم الإثنين امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023.

وأدى طلاب الثانوية العامة خلال الفترة الأولى الامتحان في مادة التربية الدينية بإجمالي 699 ألفًا و419 ألف طالب وطالبة أمام ألفين و97 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

وفي الفترة الثانية، أدى طلاب الثانوية العامة الامتحان في مادة التربية الوطنية بعدد 700 ألف و399 طالبًا وطالبة.



مواصفات امتحان الاقتصاد والإحصاء للثانوية العامة

يحتوي امتحان الاقتصاد والإحصاء للثانوية العامة على جميع الأسئلة موضوعية "اختيار من متعدد" فقط دون وجود أية أسئلة مقالية كما في المواد الأساسية التي تبدأ الامتحانات بها الأحد المقبل.

ولا يوجد كتيبات كتيبات مفاهيم في مادة الاقتصاد والإحصاء للثانوية العامة خلال أداء الامتحانات، وتكتب القوانين الخاصة بالإحصاء أسفل أوراق أسئلة الامتحان.

ويوضع على أوراق الأسئلة والإجابة الخاصة بامتحان الاقتصاد والإحصاء أكثر من باركود لإثبات حق الطالب وحماية الأوراق، والتقليل من الغش الإلكتروني.

ويصحح امتحان الاقتصاد والإحصاء بشكل إلكتروني دون أية تدخلات بشرية، ويجرى مثل بقية امتحانات الثانوية العامة بشكل مركزي في مدينة السادس من أكتوبر.

امتحانات الثانوية العامة بلا مشكلات

تعهد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن تجرى امتحانات الثانوية العامة 2023 دون أية مشكلات.

وطمأن وزير التربية والتعليم الطلاب بمراعاة المدة الزمنية المخصصة للامتحان عند اختيار الأسئلة، مع التأكيد على وضوح الأسئلة وتباين الاختيارات.

وشدد وزير التربية والتعليم على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أية محاولة للغش خلال امتحانات الثانوية العامة 2023، مع حظر دخول الهواتف المحمولة والسماعات والساعات الذكية في لجان الامتحانات.

