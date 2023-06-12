ارتياح بين طلاب الثانوية العامة فى المحافظات بعد الامتحانات.. الأسئلة مباشرة وسهلة

شهدت محافظات الجمهورية، اليوم الاثنين، انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، وقد استعدت المحافظات بتجهيز مقار اللجان وتهيئة الأجواء المناسبة لأداء الطلاب امتحاناتهم بخير، وتمت مراجعة جاهزية المدارس من حيث الإضاءة ونظافة الأماكن المخصصة لأداء الامتحانات، وتجهيز الاستراحات الخاصة بالمراقبين والملاحظين ومعاونيهم.

وشهد اليوم الأول توافد طلاب الثانوية العامة على مقار لجان الامتحانات بالمدارس لأداء امتحان مادة التربية الدينية فى ثبات وطمأنينة، كون المادة لا تضاف إلى المجموع، وكذا أسئلة الامتحان التى جاءت جميعها سهلة وبسيطة، وأدى الطلاب امتحان التربية الدينية والوطنية مواد نجاح ورسوب لا تضاف إلى المجموع الكلى لشهادة الثانوية العامة.

وفى المنيا بلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام 40704 طلاب وطالبات مقسمين بين 22937 طالباً بالشعبة علمى علوم، 2443 طالباً بالشعبة علمى رياضة 15324 طالباً بالشعبة الأدبية، يؤدون الامتحان داخل 101 لجنة. وتوافد الطلاب على لجان الامتحانات، منذ الصباح الباكر، وقد رافق أولياء الأمور عدداً كبيراً منهم إلى أبواب اللجان، التى تم تجهيزها لاستقبال الطلاب والمراقبين.

كما تم تفعيل تقنية كاميرات المراقبة المطبقة هذا العام فى امتحانات الثانوية العامة ضمن ضوابط وإجراءات صارمة تنتهجها الوزارة لضبط إيقاع اللجان وعدم وجود أى ثغرات تتيح الغش بكل صوره وأشكاله.

فرحة على وجوه طلاب الثانوية العامة بالإسكندرية

وفى الإسكندرية رسمت التربية الدينية والتربية الوطنية الفرحة والابتسامة على وجود طلاب الثانوية العامة لسهولة الامتحان، معبرين عن سعادتهم كونه أول مادة، وأدخلت عليهم الفرحة وأعطتهم أملاً فى باقى المواد.

وقال الطالب أحمد ياسر: امتحان التربية الدينية كان سهلاً، ويشعرهم بالرضا عن مستوى الأسئلة، لافتاً إلى أن الأسئلة جميعها واضحة مباشرة، مؤكدا أن سهولة الامتحان جاءت بشكل مباشر ولا توجد فيه أسئلة تتطلب مجهوداً أو تفكيراً ذهنياً.

وأوضح الطالب يوسف عصام أن الأسئلة جاءت فى مستوى الطالب المتوسط، كما أنها لم تخرج عن الكتاب المدرسى، مؤكداً أنه يخلو من الغموض وأسئلته واضحة وسهلة، كما أنه رسم الفرحة على وجوه زملائه.

وأكد عدد من الطلبة والطالبات سهولة الامتحانات فى أول أيام الثانوية العامة، مشيرين إلى أنهم وجدوا سهولة ويسراً فى عمليات الدخول والخروج باللجان، بالإضافة إلى التعامل الطيب من المراقبين.

عبر أولياء أمور الطلاب عن فرحتهم بالامتحان وقالوا يا رب كملها على خير، امتحانا الدين والوطنية كانا سهلين ورسما الفرحة على وجوه أبنائنا ويا رب كله يجى سهل عشان تعب السنين ما يروحش على الأرض.

فيما سيطر الهدوء على لجان امتحانات كفر الشيخ، حيث استقبلت 76 لجنة، أمس الاثنين، فى 13 إدارة تعليمية بالمحافظة 25 ألفاً و99 طالباً وطالبة لأداء امتحانات الثانوية العامة للعام الحالى 2023م.

وأكد مصدر بغرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بكفرالشيخ، أنه لم يتم رصد أية مخالفات أو شكاوى منذ انطلاق امتحانات الثانوية العامة، ودخول الطلاب للجان فى تمام الساعة التاسعة صباحاً، وتم فتح اللجان فى موعدها دون تأخير، مشيراً إلى عدم وجود مشاكل فى توزيع أسئلة الامتحانات منذ الصباح الباكر، وتقوم غرف العمليات الفرعية المنتشرة بكل الإدارات التعليمية المختلفة فى لجان المحافظة بمتابعة الوضع أولاً فأولاً، والتصرف بشكل سريع فى حدوث أى طارئ.

وفى الأقصر تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمعلمين تقريراً من النقابة الفرعية يفيد بوفاة المعلم جبريل على محمد سليمان أثناء أداء عمله بإحدى لجان الثانوية العامة بمدرسة الثانوية بنات التابعة لإدارة أرمنت التعليمية بالأقصر، وتم نقله بواسطة سيارة إسعاف إلى المستشفى الدولى بالأقصر.

فيما أدى 7550 طالباً وطالبة الامتحان، بينهم 1351 فى الشعبة الأدبية، و5079 بقسم علمى علوم، و448 طالباً فى قسم علمى رياضة، حيث تجرى الامتحانات فى 22 لجنة موزعة على 7 إدارات تعليمية.

وفى محافظة الشرقية أصيب مراقب بلجنة الشهيد أحمد الدرديرى للغات بمدينة العاشر من رمضان، بكسر فى الساق اليسرى نتيجة سقوطه من على درج «سلم» المدرسة أثناء مشاركته فى متابعة أول امتحانات الثانوية العامة.

والبداية كانت بتلقى غرفة عمليات متابعة امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الشرقية إشارة بإصابة مراقب امتحانات الثانوية العامة فى لجنة امتحانات الثانوية العامة رقم 1843 بمدرسة الشهيد أحمد الدرديرى للغات بمدينة العاشر من رمضان، بكسر فى الساق اليسرى.

وبالمتابعة تبين حدوث إصابة المراقب نتيجة سقوطه من على درج «سلم» المدرسة، وتم استدعاء سيارة إسعاف لنقله إلى مستشفى التأمين الصحى بمدينة العاشر من رمضان لتلقى الإسعافات اللازمة.

وانطلقت فى التاسعة من صباح أمس الاثنين، امتحانات الثانوية العامة فى محافظة الشرقية، حيث أدى نحو 54279 طالباً وطالبة أول أيام الامتحانات فى مادتى التربية الدينية، والتربية الوطنية، موزعين على 158 لجنة امتحانية على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وسط تطبيق كل الإجراءات الأمنية والاحترازية حفاظاً على سلامة الطلاب، والملاحظين، والعاملين بالمدارس المنعقد بها الامتحانات.

وفى سياق متصل لقى مراقب ثانوية عامة مصرعه، امس الاثنين، فى أول أيام انطلاق امتحانات الثانوية العامة، أسفل عجلات القطار فى محطة فرشوط، شمال محافظة قنا.

وتلقت غرفة العمليات إخطاراً يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بمصرع مراقب ثانوية عامة أسفل عجلات القطار فى مركز فرشوط بقنا.

وبالفحص تبين مصرع عزت فاروق إسكندر، من مركز جرجا بمحافظة سوهاج، مراقب ثانوية عامة أسفل عجلات القطار أثناء توجهه للامتحانات فى محطة فرشوط بقنا.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فرشوط المركزى تحت تصرف النيابة العامة، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات التى أمرت رجال المباحث بالتحرى حول الواقعة وكشف ملابساتها.

وفى الدقهلية انتظم 53 ألفاً و414 طالباً وطالبة بالدقهلية فى لجان أداء اختبارات الثانوية العامة وسط حالة من الهدوء النسبى، بينما شهدت بعض اللجان اضطراباً لعدم تمكن الطلاب من وصولهم بسهولة فى اللجان الخاصة بهم.

وشهدت اللجان حضور الأمن منذ الصباح الباكر لتأمين اللجان، بينما تم تشكيل غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لتذليل العقبات وحل المشكلات التى قد تواجه رؤساء اللجان أثناء سير اللجان.

وكان وكيل وزارة التعليم بالدقهلية ناصر شعبان قد أكد أن تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مدارس المحافظة ومراجعة كل اللجان والاستراحات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة لاستقبال الطلاب بإجمالى ١٥١ لجنة.

وفى بورسعيد أدى طلاب الثانوية العامة بمحافظة بورسعيد امتحانى التربية الدينية والوطنية فى 16 لجنة، وسط إجراءات أمنية مشددة مع توافر الخدمات المحيطة بالمدارس من طوارئ الكهرباء والغاز والإسعاف، وسادت حالة من الارتياح بينهم بسبب سهولة الأسئلة.

وأكد الطلاب أن اسئلة الامتحان جاءت فى متناول الجميع، وبعضها كان يحتاج إلى مزيد من الوقت، متمنين أن تكون بقية المواد سهلة مثل الدين والتربية الوطنية فى الامتحانات المقبلة.

وأعرب عدد كبير من طلاب الثانوية العامة عن سعادتهم، عقب الانتهاء من أداء أول اختبارين بامتحانات الثانوية العامة، مؤكدين أن الامتحانات جاءت فى مستوى الطالب المتوسط.

وأشاد عدد كبير من طلاب الثانوية العامة 2023 بسهولة وسلاسة امتحانات الثانوية العامة فى مادتى التربية الدينية والتربية الوطنية، موضحين أن كلا الامتحانين جاءت أسئلتهما مباشرة وواضحة وغير معقدة، وأوضح طلاب الثانوية العامة أن الامتحانات جاءت فى مستوى الطالب المتوسط، كما أنها كانت متنوعة ومتدرجة من الأسهل فالأصعب، وأنهم لم يواجهوا أى مشاكل فى حل الامتحانين مطلقاً، متمنين أن تسير جميع امتحانات الثانوية العامة بهذا الشكل.