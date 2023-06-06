رئيس جامعة قناة السويس يتابع أعمال تطوير الحرم الجامعي

واصل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس - جولاته التفقدية لأعمال التطوير داخل الحرم الجامعي ؛ وللوقوف على آخر استعدادات الجامعة لاستقبال زيارة المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والتي من المنتظر أن تُقام فى 17 يونيو الجاري، لافتاً إلى أن الجامعة يتم بها الآن توسعة الطريق أمام مبنى الإدارة، مع رفع منسوب غرف الكهرباء الموجودة بالأرصفة، بالإضافة إلى تركيب 5000 م2 انترلوك ، مُشدداً على إعادة استغلال الإنترلوك القديم في الممرات والطرق الجانبية بالجامعة ، وتركيب لافتات تشير للجامعة وإرشادية داخل الجامعة لتيسير الوصول إلى كل مراكز الجامعة وكلياتها.



جاء ذلك أثناء الجولة التفقدية التي قام بها رئيس الجامعة بالحرم الجامعي ؛ لمتابعة أعمال التطوير ودراسة خطط رفع الكفاءة بالجامعة والطرق والمحاور الرئيسية والفرعية.

رافق رئيس الجامعة في جولته، الأستاذ خالد سويلم أمين عام الجامعة، والمحاسب شريف فاروق والمهندس عادل ألبير أمناء عام الجامعة المساعدين ، والمهندسة هبة إمام مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية، واللواء سيد ندا مدير إدارة الأمن الجامعي، والأستاذ مجدي خلاف مدير المراسم والعلاقات العامة بمكتب رئيس الجامعة.

جدير بالذكر أن فريق العمل الذي أشرف على تنفيذ أعمال التطوير بالإدارة العامة للشئون الهندسية يضم المهندسين محمد سعد ، أمل شكري، إيمان جمعة ، نرمين يوسف ، نجلاء البعلي.